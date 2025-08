OL Lyonnes : Damaris de retour, Engen attendue jeudi

Encore loin d'être au complet, l'effectif de l'OL Lyonnes retrouve petit à petit des forces vives. Ce lundi, Damaris Egurrola a fait son retour à l'entraînement. Ingrid Engen va retrouver ses nouvelles coéquipières jeudi.

Dans presque un mois, la reprise de Première Ligue aura sonné pour l'OL Lyonnes. Le 7 septembre prochain, les Fenottes recevront l'OM pour la première journée de championnat et surtout une première dans le Grand Stade cette saison. Avant cela, Jonatan Giraldez a un mois pour se familiariser avec son nouvel environnement et ses nouvelles joueuses. Le coach espagnol a déjà commencé depuis le 21 juillet, mais il est encore loin d'avoir tout son groupe au complet. La faute à l'Euro 2025 et à des retours au compte-gouttes des internationales. Ce lundi, Damaris Egurrola a retrouvé les Lyonnaises après son élimination dès le premier tour avec les Pays-Bas.

Les internationales françaises et Brand vont suivre

Comme l'ensemble des joueuses rhodaniennes, la Néerlandaise s'est soumise aux tests médicaux et physiques. Le retour sur les terrains se fera à partir de mardi. Avec l'ancienne d'Everton, le contingent de joueuses continue de grossier et se retrouvera renforcé dans les prochains jours par le retour des internationales norvégiennes. Une habituée du GOLTC en la personne d'Ada Hegerberg et une petite nouvelle. Recrue estivale, Ingrid Engen est attendue au centre d'entraînement ce jeudi, deux jours avant le premier match amical contre le Servette FC. Un match à huis clos et donc sans ces retours récents, avant que les choses ne s'enchaînent dans cette préparation.