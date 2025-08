OL : Tagliafico, le soldat de l’ombre enfin épanoui

La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Libre depuis le 30 juin dernier, Nicolas Tagliafico a finalement rempilé pour deux saisons supplémentaires à l’OL. Un retour surprise qui ne sera pas de trop pour encadrer la nouvelle jeunesse lyonnaise de cet exercice 2025-2026.

Ce lundi, les joueurs de Paulo Fonseca feront relâche pour une deuxième journée de suite. Après le stage intense en Autriche et les deux matchs amicaux au programme, les Lyonnais vont pouvoir profiter de leur famille avant la reprise de l’entraînement. Toutefois, le GOLTC ne sera pas vide pour autant. En plus des Fenottes qui poursuivent leur préparation estivale, un élément du groupe professionnel lyonnais enchaînera les tours de terrain et travail en salle. En attendant de retrouver des coéquipiers pas si nouveaux, Nicolas Tagliafico poursuit son entraînement individuel. Pas aux Pays-Bas comme c’était le cas depuis le début de l’été, mais bien à Décines où il a pris ses habitudes depuis juillet 2022. Après une première séance vendredi, l’Argentin enchaînera ce lundi et s’intègrera dans le collectif dès mardi. Une nouveauté dans le groupe de l’OL qui n’en est finalement pas une.

Un amour populaire pas anodin

Contre presque toute attente après l’échec d’une qualification en Ligue des champions, Tagliafico a choisi de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône jusqu’en juin 2027. Une sacrée surprise qui a ravi les supporters lyonnais, fans de l’état d’esprit du joueur depuis son arrivée et encore plus ces derniers mois. La banderole déployée lors du match de Ligue Europa contre le FCSB en mars dernier montrait d’ailleurs toute la sympathie que les fidèles portaient à un élément qui n’a jamais fait semblant, malgré un gros trou d’air après le titre de champion du monde en décembre 2022. "Tagliafico : un guerrier qu’on aimerait voir prolonger".

Cette marque d’affection semble avoir fait mouche du côté du latéral. "L’affection que l’on me porte ici a beaucoup compté. Quand on est heureux à un endroit où l'on voit que la conjoncture peut encore s'améliorer, ça ne vaut pas le coup de partir". Il a fallu malgré tout bien plus qu’une banderole pour le convaincre de prolonger l’aventure dans la capitale des Gaules.

Des mésaventures finalement positives ?

D’ailleurs, depuis plusieurs mois, la tendance était clairement à un départ, entre espoirs européens envolés et mésaventures personnelles, comme l’avait rapporté sa compagne. Finalement, ces tentatives de cambriolage, qui auraient pu définitivement finir par couper le cordon entre Tagliafico et l’OL, ont eu un effet presque positif. Un déménagement dans une zone plus calme de Lyon, une découverte d’une autre culture et un sentiment de se sentir enfin à la maison, près de trois ans après une arrivée sur les bords du Rhône et de la Saône. Cet épanouissement personnel s’est traduit sur le terrain, même si Nicolas Tagliafico a toujours été l’une des valeurs sûres de cet effectif depuis juillet 2022. "C’est un vrai taulier, se réjouit Matthias, encarté au virage nord. La saison passée, il a été un des meilleurs et sur la fin de saison, c’est clairement un supplément d’âme quand beaucoup ont été amorphes."

Un profil polyvalent, un leader par le geste

Dans la cure d’austérité de l’OL cet été, la prolongation de l’Argentin est clairement une surprise. Il a beau avoir revu ses émoluments à la baisse, il faisait partie des joueurs les mieux payés la saison passée. Seulement, Paulo Fonseca avait besoin d’un joueur comme ça. Tagliafico a beau être latéral gauche, il est bien plus que ça. On l’a vu dépanner dans une défense à trois, mais surtout, comme tentait de le faire Pierre Sage par moment, l’Argentin est capable de s’insérer dans l’entrejeu pour rendre une formation moins prévisible. Un peu à l’image de ce que peut faire Guardiola à Manchester City. Paulo Fonseca a montré à Lille qu’il appréciait ces profils et ce renfort ne sera pas de trop.

Dans cette préparation et en prévision de ce qui peut se passer sur la fin du mercato, l’OL ne compte que deux trentenaires dans son onze titulaire : Corentin Tolisso et Clinton Mata. Miser sur la jeunesse a ces avantages, mais sans cadres, difficile d’espérer quelque chose. Alors oui, Nicolas Tagliafico n’est pas le plus bavard et il ne prendra certainement jamais la parole dans le vestiaire. Mais il est un leader par l’exemple. "À l’entraînement, il ne fait jamais semblant. Quand on dit qu’on joue comme on s’entraine, Nicolas l’incarne parfaitement", nous glissait-on encore il y a quelques semaines dans le staff rhodanien. Comme référence formatrice, les jeunes de ce groupe lyonnais pourront difficilement avoir mieux.