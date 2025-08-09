OL Académie : les U19 et U17 continuent leur préparation

Ce week-end, toutes les équipes de l'OL sont sur le pont. En plus des pros et de la réserve dimanche, les U19 et les U17 disputent chacun un match amical, à deux semaines de la reprise du championnat.

Les choses sérieuses se rapprochent petit à petit. Le temps passe tellement vite que se dire que la reprise des championnats pour les équipes de jeunes de l'OL dans deux semaines donne l'impression d'être déjà demain. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles dans cette préparation estivale qui va bientôt prendre fin. Avant de penser au championnat national, les U19 et les U17 ont donc encore quinze jours pour peaufiner les automatismes, surtout chez les plus anciens. Avec un effectif largement remodelé et l'arrivée d'un nouveau coach avec Florent Balmont, il faut apprendre à se connaitre et vite.

L'OM et Montpellier au programme

Le tournoi Carisport disputé le week-end passé et terminé à la 8e place, les jeunes Lyonnais disputent un amical ce samedi après-midi. Avant le choc des Olympiques chez les pros, qu'ils soient masculins ou féminins, l'OL et l'OM se feront face à Valence à 15h pour un amical. Deux heures plus tard et toujours du côté de Valence, les U17 de Samy Saci mettront aussi le bleu de chauffe pour un deuxième amical cet été. Pas contre l'OM mais toujours contre une formation du sud de la France avec Montpellier. Une virée dans la Drôme afin de monter en puissance.