Accès, diffusion TV... les infos pratiques avant OL - Getafe

L’Olympique lyonnais disputera dernier match de préparation contre Getafe, ce samedi 9 août à 19 h au stade Pierre-Rajon.

Ce samedi, l'Olympique lyonnais dispute à une sixième et dernière rencontre, dans le cadre de ses matchs de préparation. Le coup d’envoi sera donné à 19h, avec un accès au stade possible dès 17h30. Il se fera côté piscine, pour les contrôles et la vérification des billets. La billetterie est ouverte depuis deux semaines. Les tribunes Nord et Marchand-Centre sont déjà complètes, mais il reste encore des places accessibles via la billetterie en ligne (cliquez ici) ou directement au guichets du stade samedi si le stock n'a pas fini épuisé d'ici à la rencontre.

Anticiper l'arrivée à Bourgoin

Alors que le FCBJ disputera un amical contre Saint-Priest au Stade de Chantereine à 10h30, Bourgoin sera donc rythmé par le foot et il faudra prendre ses dispositions. Le parking Quai des Belges 1 ouvrira à 17h. Il se trouve à environ 200 mètres de l’entrée principale, ce qui permet un accès rapide. En revanche, le stationnement au parking Henri-Drévet sera strictement interdit entre 16h30 et 23h. Entre stands de restauration et animations, l’ambiance sera rythmée par de la musique avant l’échauffement des joueurs et le coup d’envoi. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, le match sera retransmis en exclusivité sur OLPLAY, la plateforme officielle de l’Olympique lyonnais.