OL : Mata et les joueurs "subissent la situation" mais…

Confronté à des restrictions, l’OL a dû se séparer de certains joueurs. En pleine préparation, Clinton Mata et ses coéquipiers observent la situation, mais estiment qu’ils ne sont pas à plaindre.

Le cadre est bucolique et aurait mérité un brin de soleil. Présents dans le Tyrol depuis dimanche dernier, les joueurs de l’OL n’ont pas été gâtés par les conditions météorologiques en Autriche. De la pluie à ne plus savoir quoi en faire. Néanmoins, les infrastructures et le dépaysement que peut apporter ce stage rendent la semaine moins difficile à vivre. Surtout, loin de Lyon, les coéquipiers de Clinton Mata ne subissent pas l’actualité quotidienne qui touche le club. Même s’ils ne peuvent en faire totalement abstraction.

Il n’y a qu’à voir le cas Duje Caleta-Car pour le comprendre. Paulo Fonseca a annoncé son départ depuis mardi, mais le Croate était toujours bien présent en Autriche jusqu'à ce vendredi, dans l’attente que son transfert à la Real Sociedad soit officialisé. "On a une ligne de conduite. On subit un peu la situation du club, mais il y a bien pire", concède Clinton Mata chez nos confrères de L’Equipe.

"Des clubs ne paient pas leurs joueurs"

Devant faire face à des restrictions liées à la DNCG, l’OL se doit de se séparer de joueurs et ainsi de réduire la voilure. La masse salariale a subi un régime drastique. Le club mise désormais sur des bons coups à bas prix. Une situation nouvelle entre Rhône et Saône, mais qui ne doit pas servir d’excuse. Si des économiques tentent d’être faites à droite, à gauche, Mata souligne encore les conditions présentes dans la capitale des Gaules. "Il y a des clubs dans lesquels les mecs ne sont même pas payés, où les infrastructures sont catastrophiques. Nous, on a un staff et une direction qui travaillent très bien, des infrastructures au top. Il y a tout pour réussir, le reste, ce sont des excuses." Ne reste plus qu’à le confirmer sur le terrain dès le 16 août et le déplacement à Lens.