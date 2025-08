OL - Mercato : Majorque intransigeant sur le dossier Greif

Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Dans sa recherche d’un nouveau gardien titulaire, l’OL aurait ciblé Dominik Greif. Seulement, Majorque ne compte pas brader son portier slovaque et aurait repoussé une première offre rhodanienne.

Au moment de faire un point mercato mercredi à Kufstein, Matthieu Louis-Jean en a-t-il profité pour discuter avec son homologue de Majorque ? Si cela s’est déroulé, c’est avant tout à l'abri des regards pour parler du cas Dominik Greif. Quelques heures avant l’amical entre l’OL et le club majorquin, un intérêt lyonnais pour le gardien slovaque avait pointé le bout de son nez. Le directeur technique ou encore Paulo Fonseca n’ont pas pu se faire une idée encore plus précise puisque Jagoba Arrasate avait choisi de laisser Greif sur le banc. L’ancien de Bratislava a dû attendre jeudi et un deuxième amical contre Parme pour pouvoir garder les buts espagnols.

Plus qu'un an de contrat

Les gardera-t-il encore longtemps ? Il se pourrait bien, d’après Dario Mallorca. En marge de l’amical, Majorque aurait reçu une première offre de la part de l’OL, mais l’aurait repoussée. Décrit comme intransigeant en affaires, Pablo Ortells, directeur sportif, aurait jugé l’offre insuffisante de la part des dirigeants rhodaniens et ne compte pas faire de cadeaux. Des discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais les positions sont éloignées alors que l’OL recherche un gardien titulaire depuis le départ de Lucas Perri vers Leeds United.