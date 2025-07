Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas) @UEFA

Arrivé à la fin de son contrat avec l'OL, Nicolas Tagliafico garde la forme individuellement du côté des Pays-Bas.

La valse du mercato estival s’accélère, portée par une pluie de rumeurs et de spéculations. Entre mouvements confirmés et bruits de couloir, les clubs s’activent pour façonner leur effectif avant la reprise. Ce mercredi, l'OL a officialisé le départ d'Adryelson dans le club émirati d'Al Wasl. Le transfert du défenseur central brésilien alimente la question autour du secteur défensif lyonnais. En effet, la saison passée, l'équipe de Paulo Fonseca a montré des failles criantes sur ce plan en particulier.

Un joueur précieux à l'OL

Dans l'optique de trouver une forme de stabilité en défense, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement devront flairer les bons coups à l'image de Clinton Mata. Par ailleurs, Nicolas Tagliafico est devenu libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Le latéral gauche représentait justement une forme de valeur sûre pour l'OL. Il a posé ses valises en juillet 2022 à Lyon. L'international argentin (70 sélections) a ensuite disputé 102 matchs sous la tunique blanche (9 buts et 10 passes décisives). Son état d'esprit combatif ainsi que son apport offensif ont fait le plus grand bien au club rhodanien.

Tagliafico dans l'attente d'un nouveau club

Ces derniers jours, Nicolas Tagliafico s'entraîne de son côté à la GVG soccer training Academy, au sud d'Amsterdam. Pour rappel, le joueur de 32 ans a joué 169 rencontres avec l'Ajax entre janvier 2018 et juin 2022. Un moyen pour l'Argentin de se maintenir en forme dans un lieu où il a des repères. En outre, il intéresserait l'AS Roma en Italie et Everton en Angleterre. Sans qu'il y ait eu pour autant d'approches concrètes des deux clubs. De son côté, comme l'indiquait notre rédaction il y a plusieurs mois, la direction lyonnaise a fait tout son possible pour trouver un accord autour d'une prolongation de Tagliafico. En vain.

Un retour dans le Rhône possible ?

Mais, dans l'absolu, il ne faut pas non plus exclure la possibilité d'un retour du latéral gauche à l'OL si ce dernier souhaite finalement continuer l'aventure française. Dans ce cas, il devra accepter une baisse de son salaire au vu du plan financier strict que doit suivre le club cette saison. Il ne serait en tout cas pas fermé à l'idée de revenir à l'Olympique lyonnais. Cela dépendra aussi des opportunités qui se présenteront à lui durant le mercato d'été. Avec sa valeur marchande estimée à seulement 6 millions d'euros, Nicolas Tagliafico sera sûrement convoité par de nombreuses équipes.