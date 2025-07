Ibrahima Fall (à gauche) et Moussa Kanté (au milieu à droite) parmi les quatre joueurs du Dakar Sacré Cœur en stage à l’OL (@Dakar Sacré Cœur)

À la suite de la récente conclusion du partenariat entre le Dakar Sacré-Cœur et l’OL, revenons sur les huit joueurs issus de cette collaboration.

"L’OL et le Dakar Sacré-Cœur annoncent la fin de leur partenariat. Après dix années d’échanges fructueux placées sous le signe de la formation, de l’excellence et des valeurs humaines. L’OL souhaite à l’AS Dakar Sacré-Cœur le meilleur pour la suite de son développement", peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi 16 juillet. C'est la fin d'une belle histoire entre Lyon et Dakar. Débutée en 2025, elle aura ainsi duré dix ans. Bien qu’il ait été renouvelé en décembre 2023, le contrat entre les deux parties prenait fin en juin 2025. L’OL a choisi de ne pas le prolonger. À cette occasion, intéressons-nous aux joueurs ayant effectué le chemin du Dakar Sacré-Cœur jusqu'au club rhodanien.

Ndiaye, Fall, Dorival... des trajectoires de carrières différentes

Au cours des dix années de ce partenariat, huit joueurs ont réalisé le rêve de poser leur valise à l'OL. En revanche, aucun, pour le moment, n'a encore disputé la moindre minute avec l'équipe première. Ousseynou Ndiaye (26 ans, milieu central) a pris part à 45 rencontres de National 2 avec la réserve entre 2017 et 2021. Il vient tout juste de signer au Paris 13 Atletico (National 1) pour la saison 2024-2025. Abdoulaye Ndiaye (23 ans, défenseur axial) a lui disputé 17 matchs avec l'équipe B de l'OL entre 2020 et 2022 (National 2). Il est actuellement prêté au Stade Brestois par l'ESTAC (Ligue 2).

Par ailleurs, Pathé Mboup (21 ans, ailier gauche) a joué 20 parties entre 2022 et 2023 avec la seconde équipe. Il est aujourd'hui au Pau FC en Ligue 2. En revanche, Célestino Lala (22 ans, milieu de terrain) se retrouve sans club pour le moment. Après une expérience au Leixões SC en deuxième division portugaise. De son côté, Moussa Kanté (21 ans, ailier gauche) a enregistré 21 affrontements en National 3 sous la tunique blanche entre 2023 et 2024. Il porte maintenant les couleurs du FC Ararat Erevan en Premier League Arménienne.

Ibrahima Fall (21 ans, attaquant), arrivé en juillet 2023, est toujours à l'OL où il a participé à 23 oppositions de National 3 (trois buts). Idem pour Fallou Fall (19 ans, milieu central) qui a disputé 16 rencontres de National 3 depuis qu'il a débarqué à Lyon en octobre 2024. Enfin, Pierre-Antoine Dorival (19 ans, milieu de terrain) a rejoint l'Olympique lyonnais en juillet 2024. Depuis lors, il a comptabilisé 14 rencontres en National 3. Ce dernier a d'ailleurs annoncé qu'il "espérait bien intégrer l'équipe première" pour la saison qui arrive.