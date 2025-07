Mercato : Adryelson quitte l'OL et rejoint Al Wasl

N'ayant jamais réussi à s'imposer à l'OL, Adryelson quitte le club avec seulement quatre matchs au compteur. Ce mercredi, le Brésilien s'est engagé avec le club émirati d'Al Wasl, qui a déboursé 2,2 millions d'euros (bonus inclus).

Autant la venue de Lucas Perri a été une réussite, autant celle d'Adryelson a été un échec complet. Arrivé en même temps que son compatriote en janvier 2024, le défenseur n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL. Avec seulement quatre matchs disputés en six mois sous Pierre Sage, le Brésilien avait été envoyé à Botafogo en prêt pour se refaire la cerise. Cela avait plutôt bien fonctionné puisqu'il avait remporté la Copa Libertadores et le championnat. Pas suffisant pour convaincre le club lyonnais de lui donner une chance entre janvier et juin 2025. Prêté à Anderlecht, Adryelson n'a pas convaincu les dirigeants belges de lever l'option d'achat de six millions d'euros.

Pas de retour au Brésil

De retour à l'OL, le défenseur a repris l'entraînement en même temps que ses coéquipiers lundi dernier. Seulement, l'aventure lyonnaise s'arrêtera à quatre matchs avec la vente d'Adryelson à Al Wasl. Un départ pour un montant bien inférieur à l'option d'achat que devait lever Anderlecht il y a encore quelques semaines. Pour s'attacher les services du Lyonnais, le club des Émirats arabes n'a déboursé "que" 2,2 millions d'euros (dont 900 000€ de bonus). L'OL garde malgré tout un intéressement de 50% sur une cession future. De quoi peut-être faire monter un peu plus la note finale.