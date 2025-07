OL : des joueurs de retour de prêts, mais pour combien de temps ?

En ce 1er juillet, de nombreux joueurs reviennent à l'OL après avoir vécu des expériences en prêt plus ou moins concluantes.

L'Olympique lyonnais connaît une intersaison pleine de doute quant à l'avenir du club. On ne sait pas encore s'il évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. L'ultime verdict devrait être rendu courant juillet devant la commission d'appel de la DNCG. Cette nouvelle décision en suspens entraîne indéniablement des conséquences négatives sur le mercato lyonnais. Les agents des joueurs souhaitent trouver des portes de sortie à leur protégé. De plus, les négociations dans le sens des arrivées sont automatiquement freinées voire stoppées au regard de la situation économique du club. Par ailleurs, plusieurs joueurs sont arrivés au terme de leur prêt et posent ainsi à nouveau leur valise à l'OL. Mais, pour combien de temps ? Telle est la question.

Du positif pour Lepenant et Patouillet

Prêté par l'OL au FC Nantes en 2024-2025, Johann Lepenant a réalisé une saison pleine. 31 apparitions dont 25 titularisations avec les Canaris (deux buts et une passe décisive). Il a ensuite participé à l'Euro Espoirs avec l'équipe de France (quatre matchs, un but). Les Bleuets se sont hélas inclinés 3-0 contre l'Allemagne en demi-finale. La tendance penche vers une signature définitive au FC Nantes, qui souhaite le conserver dans son effectif. En outre, pour le moment, rien n'est fait. Il est toujours lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2027.

De son côté, Mathieu Patouillet a pris son pied au FC Sochaux en National. Un club dans lequel il a déjà disputé 63 rencontres depuis son arrivée lors de la saison 2023-2024. Le gardien de but a vu son chemin bloquer par un Lucas Perri numéro 1 indiscutable. Seulement voilà, avec la situation floue que vit l'OL et la possibilité de voir le Brésilien partir ailleurs, peut-être aura-t-il une chance de se lancer dans le grand bain sous la tunique blanche. Son contrat se termine le 30 juin 2026.

Laazari et Halifa au Daring Brussels

Achraf Laâziri (21 ans) et Islamdine Halifa (20 ans), tous deux prêtés au Daring Brussels en 2024-2025, se sont montrés sous leur meilleur jour. Le latéral gauche, Laâziri, a enregistré 26 titularisations (un but et cinq passes décisives). Le milieu de terrain, Halifa, en a comptabilisé 28 (deux buts et trois passes décisives). Ils possèdent des contrats prenant fin le 30 juin 2027. Avec le départ probable de Nicolas Tagliafico, Achraf Laâziri pourrait avoir une chance au sein du club rhodanien.

Des expériences moyennes pour Adryelson, Mangala, Diawara et Bengui

Adryelson a vécu une saison 2024-2025 en demi-teinte. D'abord plutôt en forme avec Anderlecht (14 matchs, un but), le défenseur brésilien s'est ensuite blessé au pied. Il n'est pas revenu sur les terrains avec le club belge après le 12 avril. Le joueur de 27 ans est d'ores et déjà convoité par plusieurs clubs : Gremio, Santos, l’Olympiakos et Al Jazira. Lui qui a un contrat avec l'OL qui expire le 30 juin 2028.

De la même manière qu'Adryelson à Anderlecht, Orel Mangala s'était bien relancé à Everton (vingt-deux rencontres, un but) avant de se blesser sérieusement au genou (fin janvier 2025). Il détient également un contrat avec le club qui s'arrêtera le 30 juin 2028.

Par ailleurs, Mahamadou Diawara a glané un peu de temps de jeu en Normandie, au Havre Athletic Club. Il a enregistré 15 rencontres dont 6 en tant que titulaire. Le club havrais a obtenu son maintien en Ligue 1 au bout du suspense, lors de la dernière journée : victoire 3-2 à Strasbourg. Le milieu de terrain de 20 ans est lié au club rhodanien jusqu'au 30 juin 2028.

Enfin, Justin Bengui a connu un prêt peu enrichissant avec le club serbe du FK Jedinstvo (12 matchs et 0 clean sheet). Une dernière place dans le championnat national, synonyme de relégation en seconde division. En revanche, il a vécu un été plus "joyeux". Titré au tournoi Maurice-Revello avec l'équipe de France U20, il a ensuite rejoint les Espoirs à l'Euro avec Johann Lepenant.