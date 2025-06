OL - Mercato : deux offres pour Adryelson ?

De retour de prêt, Adryelson ne devrait pas rester à l’OL. En plus d’intérêts au Brésil, le défenseur serait sur les tablettes d’Al Jazira et de l’Olympiakos.

C’est une véritable cure d’austérité qui risque de se tenir à Lyon durant cet été. Qu’importe la décision de la DNCG, l’OL va très certainement devoir vendre en quantité dans les prochaines semaines. Cela va forcément avoir un impact sportif si la formation rhodanienne vient à se maintenir en Ligue 1. Avec les courtisans qui se pressent pour Malick Fofana, Lucas Perri ou encore Corentin Tolisso, la colonne vertébrale lyonnaise risque d’en prendre un coup. Mais, il n’y a pas que les titulaires qui risquent de mettre les voiles. Chaque pécule récolté ne sera pas de trop entre Rhône et Saône. Certains sont plus candidats à un départ que d’autres, à l’image d’Adryelson.

Des offres loin des attentes lyonnaises

Prêté cet hiver à Anderlecht, le défenseur n’a pas réussi à convaincre les dirigeants belges d’activer leur option d’achat. L’OL n’aurait pas dit non à six millions d’euros (même si 50% iraient à Botafogo) et les dirigeants vont sûrement devoir se contenter de moins. En plus des intérêts de Gremio et Santos, Adryelson plairait à l’Olympiakos et Al Jazira. Deux clubs qui auraient, à l’heure actuelle, les préférences du joueur qui ne se verrait pas retourner au Brésil d’après UOL. Seulement, les offres parvenues de Grèce et des Émirats arabes unis seraient loin des attentes rhodaniennes. Trois millions d’euros uniquement. L’OL a certes besoin d’argent, mais il ne devrait pas pour autant brader ses éléments.