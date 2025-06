OL - Mercato : Perri prêt à rejoindre Lacazette et Benrahma ?

Lucas Perri, gardien de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Face à la crise d’austérité qui se profile à l’OL, presque tous les joueurs sont à vendre. Certains ont plus la cote que d’autres, à l’image de Lucas Perri, courtisé en Arabie saoudite et en Angleterre.

Samedi, pendant une heure, les supporters de l’OL n’ont pas manqué de critiquer John Textor et son système de la multipropriété. Il faut dire qu’avec les multiples transferts d’argent depuis deux ans, ils ont eu leur dose de ces opérations opaques. Néanmoins, dans le négatif de ce système, l’OL a pu récupérer notamment Lucas Perri, arrivé en provenance de Botafogo. Certainement, la seule réussite de cette multipropriété, Jeffinho ou Adryelson ayant été des flops. Ayant poussé Anthony Lopes sur la touche puis à un départ, le gardien brésilien a réussi à convaincre les supporters et à se faire adopter. Pas une mince affaire. Seulement, avec l’été qui se profile, difficile de savoir si Perri connaitra une deuxième saison comme titulaire.

Un salaire XXL ?

Avant même l’annonce de la relégation en Ligue 2, l’international brésilien avait vu son nom revenir du côté de l’AS Roma mais aussi en Premier League. Désormais, c’est dans un championnat plus exotique que son profil serait apprécié. D’après L’Équipe, Neom serait prêt à mettre plus de 15 M€ sur la table, mais n'a pas encore dégainé d’offre. Le club saoudien apprécie plutôt bien l’OL puisqu’il a récemment levé l’option d’achat obligatoire de Saïd Benrahma et devrait accueillir Alexandre Lacazette. Lucas Perri sera-t-il le troisième à débarquer de Lyon ? Le promu saoudien risque de lui proposer une revalorisation salariale, mais à côté, l’intérêt sportif peut-il rivaliser avec la Premier League ? Leeds aurait fait du Brésilien sa priorité, de quoi permettre à l’OL de faire monter les enchères.