Tolisso va faire son retour pour Lens - OL

Préservé pour le dernier amical de l’été contre Getafe, Corentin Tolisso sera bien de la partie à Lens. Le capitaine de l’OL a repris l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers.

Son expérience ne sera pas de trop cette saison. Malgré la possibilité de se lancer dans un nouveau défi à 31 ans, Corentin Tolisso va finalement entamer une nouvelle saison au sein de son club formateur. Désormais capitaine de l’OL avec le départ d’Alexandre Lacazette, le milieu de terrain va être le guide d’une formation qui a largement été remodelée durant l’intersaison. Seul joueur ayant disputé plus de 100 matchs en Ligue 1 dans cet effectif lyonnais, Tolisso aura un rôle crucial dans cette campagne 2025-2026. Cela commencera dès samedi à Lens (17h) pour la 1re journée de Ligue 1.

Pas de risques contre Getafe

Sorti par précaution il y a deux semaines contre le Bayern Munich après une alerte au mollet, le champion du monde 2018 est resté au frais toute la semaine passée. À sept jours de la reprise, Paulo Fonseca et son staff n’avaient d’ailleurs pas souhaité prendre le moindre risque face à Getafe et avaient préservé Tolisso d’une possible rechute. Tout cela est à présent derrière le capitaine, qui devrait logiquement être opérationnel pour le déplacement dans le nord de la France. Comme ses partenaires, il a repris le chemin de l’entraînement depuis le début de la semaine, sous la chaleur décinoise. Tous les voyants sont donc au vert pour retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu face à Lens.