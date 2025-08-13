OL Académie : les fortes chaleurs perturbent les matchs amicaux

Ce mercredi, plusieurs équipes de l'académie devaient disputer des matchs amicaux. Celui de la réserve est annulé en raison des fortes chaleurs

La météo est en ce moment une composante majeure du côté de Décines. Chez les professionnels, on privilégie les entraînements en matinée. D'autant plus que le thermomètre ne descendra pas en dessous des 35 degrés l'après-midi dans les jours à venir. Chez les jeunes de l'académie aussi, c'est un sujet de préoccupation.

Les U19 joueront en soirée

Les U19 de l'OL par exemple, reçoivent les séniors du FC Vaulx-en-Velin (Régional 1) à Meyzieu ce mercredi. La rencontre est finalement décalée à 20h30 afin de jouer dans des conditions plus favorables. Il s'agira du quatrième matchs de préparation pour les protéger de Florent Balmont, en plus du tournoi Carisport. Ils courent toujours après un premier succès cet été.

La réserve, quant à elle, devait affronter l'US Feurs, club promu en National 3. Mais Borgia_OL, bien informé sur le centre de formation rhodanien, nous apprend que la partie est finalement annulée à cause de la canicule. Rappelons que le championnat reprendra le 23 août prochain pour Gueïda Fofana et ses joueurs, avec la réception de Bourgoin.