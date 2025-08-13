Entre les températures à Lyon et à Lens, les joueurs de l'OL devraient perdre presque 10 degrés au moment de jouer samedi à Bollaert.

La question revient régulièrement en cette période estivale. Au moins d'août, le temps est souvent caniculaire à Lyon, où l'on attend jusqu'à 39 degrés en fin de semaine. Le staff privilégie donc les séances d'entraînement le matin pour éviter tout risque lié à la chaleur. Le département rhodanien est d'ailleurs actuellement en vigilance rouge canicule, le plus haut niveau possible pour Météo-France.

Samedi, l'OL ira à Lens pour lancer cette campagne 2025-2026. Une rencontre forcément très attendue, entre les retrouvailles avec Pierre Sage et l'envie de découvrir cette nouvelle version de l'Olympique lyonnais. Les joueurs, eux, devraient davantage apprécier les températures lensoises au moment de pénétrer sur la pelouse du stade Bollaert.

Entre 26 et 28 degrés à Lens samedi à 17 heures

Ce sera une donnée à prendre en compte, mais on attend entre 26 et 28 degrés au coup d'envoi de la partie à 17 heures. Ce qui tranche singulièrement avec les 38 °C dans la capitale des Gaules. Du côté de Bourgoin le week-end dernier (contre Getafe), les joueurs de Paulo Fonseca avaient déjà fait face à une forte chaleur, même en jouant à 19 heures. Ce sera moins le cas le 16 août dans le nord, et tant mieux pour les organismes et le spectacle.