Ligue 1 : le bilan contrasté des premières journées de l'OL

L'OL fait sa rentrée en Ligue 1 ce samedi (17h00) face au RC Lens. Focus sur les débuts de saison lyonnais de la dernière décennie.
Ces deux dernières années, l'OL a pris l'habitude de se tirer une balle dans le pied très rapidement. Il reste ainsi sur deux revers de rang lors des premières journées des exercices 2023-2024 et 2024-2025. Lui qui affiche pourtant un bilan positif sur les premières journées de Ligue 1 disputées au cours de la décennie écoulée (cinq victoires, deux nuls et trois défaites).
Ces dernières années, l'OL a du mal à démarrer
On oscille alors entre l'éclatant succès 3-0 à Monaco en 2019 et la déconvenue à Rennes l'an passé (3-0). L'Olympique lyonnais n'a cependant plus gagné sa première journée depuis 2022 face à Ajaccio (2-1). Parmi les autres résultats marquants, nous avons le 4-0 à domicile contre Strasbourg (2018) ou le 3-0 infligé à Nancy (2017). Signe que les Rhodaniens ont pendant un temps réalisé des entames prometteuses.
Mais la donne est bien différente aujourd'hui, et le rendez-vous à Lens s'annonce pour le moins difficile. Le stade Bollaert, même avec 1 000 fans acquis à sa cause, est une terre hostile pour se déplacer, surtout lorsqu'on comporte autant d'incertitudes.
Le nouveau projet se met en place
Quoi qu'il en soit, l'effectif se reconstruit progressivement et reste encore à compléter, comme l’a expliqué Mathieu Louis-Jean aux médias, dont Olympique-et-lyonnais, à l’issue de la rencontre contre Getafe (2-1). Le dernier arrivé en date, Adam Karabec, pourrait d'ailleurs faire ses premiers pas avec l'OL dans le nord. À voir si Paolo Fonseca fera confiance d'emblée aux nouvelles recrues pour affronter les Sang et Or et lancer la saison avec succès.
Bonjour les amis.
Est-ce que quelqu'un sait si Tolisso est revenu à l'entrainement. Sa sortie " préventive" contre Majorque a de quoi inquiéter depuis que l'on a appris que c'était des problèmes liés à son mollet.
Or on sait que les problèmes au mollet est quelque chose de récurrent chez lui, depuis 2022 au Bayern.
De plus le mollet selon la gravité c'est au minimum deux semaines il me semble.