Ligue 1 : le bilan contrasté des premières journées de l'OL

L'OL fait sa rentrée en Ligue 1 ce samedi (17h00) face au RC Lens. Focus sur les débuts de saison lyonnais de la dernière décennie.

Ces deux dernières années, l'OL a pris l'habitude de se tirer une balle dans le pied très rapidement. Il reste ainsi sur deux revers de rang lors des premières journées des exercices 2023-2024 et 2024-2025. Lui qui affiche pourtant un bilan positif sur les premières journées de Ligue 1 disputées au cours de la décennie écoulée (cinq victoires, deux nuls et trois défaites).

Ces dernières années, l'OL a du mal à démarrer

On oscille alors entre l'éclatant succès 3-0 à Monaco en 2019 et la déconvenue à Rennes l'an passé (3-0). L'Olympique lyonnais n'a cependant plus gagné sa première journée depuis 2022 face à Ajaccio (2-1). Parmi les autres résultats marquants, nous avons le 4-0 à domicile contre Strasbourg (2018) ou le 3-0 infligé à Nancy (2017). Signe que les Rhodaniens ont pendant un temps réalisé des entames prometteuses.

Mais la donne est bien différente aujourd'hui, et le rendez-vous à Lens s'annonce pour le moins difficile. Le stade Bollaert, même avec 1 000 fans acquis à sa cause, est une terre hostile pour se déplacer, surtout lorsqu'on comporte autant d'incertitudes.

Le nouveau projet se met en place

Quoi qu'il en soit, l'effectif se reconstruit progressivement et reste encore à compléter, comme l’a expliqué Mathieu Louis-Jean aux médias, dont Olympique-et-lyonnais, à l’issue de la rencontre contre Getafe (2-1). Le dernier arrivé en date, Adam Karabec, pourrait d'ailleurs faire ses premiers pas avec l'OL dans le nord. À voir si Paolo Fonseca fera confiance d'emblée aux nouvelles recrues pour affronter les Sang et Or et lancer la saison avec succès.