L’avenir de Paul Akouokou et Mamadou Diawara reste flou à l'OL cet été. Le club ne compte pas sur eux.
Mahamadou Diawara et Paul Akouokou voient leur situation stagner à l’Olympique lyonnais. Les deux milieux de terrain ne font pas partie des plans de Paulo Fonseca pour la saison à venir. On l'a compris assez vite au cours de la préparation au cours de laquelle ils ont manqué les derniers matchs. L'Ivoirien a même raté le stage en Autriche fin juillet.
S’ils ne sont pas considérés comme des éléments clés, le club ne les retiendra pas en cas d’offre jugée satisfaisante. Leur rôle dans l’effectif à court terme semble limité. On ne les attend pas dans le groupe pour aller à Lens par exemple, tout comme Nemanja Matić, qui était de toute manière suspendu.
Une rotation réduite au milieu de terrain
Avec un effectif déjà bien fourni dans ce secteur, l’OL cherche à clarifier la hiérarchie pour la saison à venir. L'Olympique lyonnais a renforcé son entrejeu avec l’arrivée de Tyler Morton et de Pavel Šulc, plus offensif, ainsi que le retour de prêt d’Orel Mangala (blessé). Outre Corentin Tolisso, le capitaine, et Tanner Tessmann, l'été a vu émerger Kahlis Merah et, à un degré moindre, Mathys De Carvalho, lui aussi apprécié par le staff.
Il n'y aura donc pas de place pour tout le monde dans ce contingent de milieux. À voir désormais si Diawara et Akouokou, courtisé en Espagne, seront encore présents après le 1er septembre. La vie d'un footballeur de haut niveau en période de mercato.
On ne peut pas dire que leurs agents se démènent beaucoup pour leur trouver un point de chute .😡😡
Ça nous gêne sûrement pour concrétiser certains dossiers.
Akouokou , je crains que ça ne devienne notre sparadrap du capitaine Haddock.
Akouokou, nouveau Mapou ?
Akouokou aurait refusé des clubs espagnols ?
On va se traîner ce boulet encore cette saison ? 🤔😱
Bah moi je suis curieux de voir quel groupe va composer Fonseca pour le 1er match de la saison. Sachant qu'on a une trentaine de joueurs pros disponibles et que Fonseca ne peut mettre que 20 joueurs sur la feuille de match. Ca peut donner cela :
Gardiens : Descamps, Diarra... (exit donc Patouillet, en attendant la signature de Greif)
Défenseurs : AMN, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Barisic, Kluivert, Tagliafico, Abner... (exit donc sans surprises Chaïb et Laaziri).
Milieux défensifs : Tessman, Tolisso, Morton, Merah.... (exit donc Matic suspendu, et Diawara, Akouokou, Halifa, De Carvalho et Mangala blessé).
Milieux offensifs : Sulc, Fofana, Moreira, Karabec... (exit donc Molebe et Nuamah blessés).
Attaquants : Mikautadze, Gomes-Rodriguez
On connaît à peu près les choix du coach (qui n'a finalement que très peu de choix à faire).
On voit quand même qu'il y a encore beaucoup de joueurs (notamment au milieu) dont on ne sait pas quoi faire et à qui il faudra trouver une solution d'ici la fin du mercato.
Diawara va surement trouver un porte de sortie rapidement, il n'avait pas été si mauvais en prêt la saison dernière au HAC. Il ne rentre plus dans les plans du coach et je le comprends. Sur le peu que j'ai vu, il a perdu son coffre, il n'est pas assez dynamique ni assez technique pour avoir sa chance chez nous.