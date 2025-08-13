L’avenir de Paul Akouokou et Mamadou Diawara reste flou à l'OL cet été. Le club ne compte pas sur eux.

Mahamadou Diawara et Paul Akouokou voient leur situation stagner à l’Olympique lyonnais. Les deux milieux de terrain ne font pas partie des plans de Paulo Fonseca pour la saison à venir. On l'a compris assez vite au cours de la préparation au cours de laquelle ils ont manqué les derniers matchs. L'Ivoirien a même raté le stage en Autriche fin juillet.

S’ils ne sont pas considérés comme des éléments clés, le club ne les retiendra pas en cas d’offre jugée satisfaisante. Leur rôle dans l’effectif à court terme semble limité. On ne les attend pas dans le groupe pour aller à Lens par exemple, tout comme Nemanja Matić, qui était de toute manière suspendu.

Une rotation réduite au milieu de terrain

Avec un effectif déjà bien fourni dans ce secteur, l’OL cherche à clarifier la hiérarchie pour la saison à venir. L'Olympique lyonnais a renforcé son entrejeu avec l’arrivée de Tyler Morton et de Pavel Šulc, plus offensif, ainsi que le retour de prêt d’Orel Mangala (blessé). Outre Corentin Tolisso, le capitaine, et Tanner Tessmann, l'été a vu émerger Kahlis Merah et, à un degré moindre, Mathys De Carvalho, lui aussi apprécié par le staff.

Il n'y aura donc pas de place pour tout le monde dans ce contingent de milieux. À voir désormais si Diawara et Akouokou, courtisé en Espagne, seront encore présents après le 1er septembre. La vie d'un footballeur de haut niveau en période de mercato.