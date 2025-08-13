Actualités
Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d’OL – Manchester United (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain

  • par Lirone Nabet
  • 5 Commentaires

    • L’avenir de Paul Akouokou et Mamadou Diawara reste flou à l'OL cet été. Le club ne compte pas sur eux.

    Mahamadou Diawara et Paul Akouokou voient leur situation stagner à l’Olympique lyonnais. Les deux milieux de terrain ne font pas partie des plans de Paulo Fonseca pour la saison à venir. On l'a compris assez vite au cours de la préparation au cours de laquelle ils ont manqué les derniers matchs. L'Ivoirien a même raté le stage en Autriche fin juillet.

    S’ils ne sont pas considérés comme des éléments clés, le club ne les retiendra pas en cas d’offre jugée satisfaisante. Leur rôle dans l’effectif à court terme semble limité. On ne les attend pas dans le groupe pour aller à Lens par exemple, tout comme Nemanja Matić, qui était de toute manière suspendu.

    Une rotation réduite au milieu de terrain

    Avec un effectif déjà bien fourni dans ce secteur, l’OL cherche à clarifier la hiérarchie pour la saison à venir. L'Olympique lyonnais a renforcé son entrejeu avec l’arrivée de Tyler Morton et de Pavel Šulc, plus offensif, ainsi que le retour de prêt d’Orel Mangala (blessé). Outre Corentin Tolisso, le capitaine, et Tanner Tessmann, l'été a vu émerger Kahlis Merah et, à un degré moindre, Mathys De Carvalho, lui aussi apprécié par le staff.

    Il n'y aura donc pas de place pour tout le monde dans ce contingent de milieux. À voir désormais si Diawara et Akouokou, courtisé en Espagne, seront encore présents après le 1er septembre. La vie d'un footballeur de haut niveau en période de mercato.

    à lire également
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL
    5 commentaires
    1. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mer 13 Août 25 à 14 h 24

      On ne peut pas dire que leurs agents se démènent beaucoup pour leur trouver un point de chute .😡😡
      Ça nous gêne sûrement pour concrétiser certains dossiers.
      Akouokou , je crains que ça ne devienne notre sparadrap du capitaine Haddock.

      Signaler
      1. Avatar
        bretonico - mer 13 Août 25 à 14 h 32

        Akouokou, nouveau Mapou ?

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 13 Août 25 à 14 h 39

      Akouokou aurait refusé des clubs espagnols ?
      On va se traîner ce boulet encore cette saison ? 🤔😱

      Signaler
    3. Avatar
      Arioul - mer 13 Août 25 à 14 h 55

      Bah moi je suis curieux de voir quel groupe va composer Fonseca pour le 1er match de la saison. Sachant qu'on a une trentaine de joueurs pros disponibles et que Fonseca ne peut mettre que 20 joueurs sur la feuille de match. Ca peut donner cela :

      Gardiens : Descamps, Diarra... (exit donc Patouillet, en attendant la signature de Greif)
      Défenseurs : AMN, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Barisic, Kluivert, Tagliafico, Abner... (exit donc sans surprises Chaïb et Laaziri).
      Milieux défensifs : Tessman, Tolisso, Morton, Merah.... (exit donc Matic suspendu, et Diawara, Akouokou, Halifa, De Carvalho et Mangala blessé).
      Milieux offensifs : Sulc, Fofana, Moreira, Karabec... (exit donc Molebe et Nuamah blessés).
      Attaquants : Mikautadze, Gomes-Rodriguez

      On connaît à peu près les choix du coach (qui n'a finalement que très peu de choix à faire).
      On voit quand même qu'il y a encore beaucoup de joueurs (notamment au milieu) dont on ne sait pas quoi faire et à qui il faudra trouver une solution d'ici la fin du mercato.

      Signaler
    4. Avatar
      BadGone91 - mer 13 Août 25 à 15 h 38

      Diawara va surement trouver un porte de sortie rapidement, il n'avait pas été si mauvais en prêt la saison dernière au HAC. Il ne rentre plus dans les plans du coach et je le comprends. Sur le peu que j'ai vu, il a perdu son coffre, il n'est pas assez dynamique ni assez technique pour avoir sa chance chez nous.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL 15:10
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain 14:20
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : contrairement à Lyon, Lens sera épargnée par les fortes chaleurs 13:30
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : le bilan contrasté des premières journées de l'OL 12:40
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Ligue 1 - Sondage : à quelle place finira l'OL cette saison ? 11:50
    Lens - OL : des Lensois sans Gradit, suspendu 11:00
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Ligue Europa : l'OL sera dans le chapeau 2 10:10
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Ligue Europa : Nice rejoint l'OL et Lille 09:25
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Académie : deux joueurs retenus avec l’équipe de France U16 08:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ? 08:00
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    L'OL avec Adam Karabec à Lens ? 07:30
    Adam Karabec prêté un an à l'OL
    Mercato : Adam Karabec débarque en prêt à l’OL 12/08/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1 12/08/25
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels (ex-OL) de retour en Ligue 1 ? 12/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay, Negri et Hamdani avec l’équipe de France U17 12/08/25
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane, la dernière attendue du groupe 12/08/25
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Matic, dernier résistant d’une réduction salariale 12/08/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : déplacement contrasté à Valence pour les U19 et U17 12/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut