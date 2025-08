Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Il est le seul joueur de champ à ne pas être entré face au Bayern Munich samedi (2-1). Mahamadou Diawara a observé la partie depuis le banc.

A sa disposition sur le banc, huit joueurs de champ, dont deux adolescents et trois autres garçons n'ayant pas vraiment entamé leur carrière professionnelle. Au 3 août, l'effectif de Paulo Fonseca est incomplet, ce qui donne l'opportunité à de jeunes footballeurs de se montrer sur la pelouse du Bayern Munich. Samedi, l'OL s'est incliné 2 à 1 chez les champions d'Allemagne, non sans montrer de belles choses.

Khalis Merah titulaire et passeur décisif, Alejandro Gomes Rodríguez buteur, Tiago Gonçalves, Mathys De Carvalho ou encore Rémy Himbert acteurs de la fin de partie... Voilà qui est au moins prometteur. On a d'ailleurs vu l'entraîneur rhodanien donner plus de temps de jeu à son 11 en vue du retour du championnat dans deux semaines.

Un groupe plus étoffé la semaine prochaine

Néanmoins, tout le monde, ou presque, a pu jouer a minima quelques minutes face aux Bavarois. Tout le monde, hormis deux gardiens, Lassine Diarra et Yvann Konan. Ce qui paraît logique. En revanche, Mahamadou Diawara n'a pas eu sa chance au milieu. Il est le seul joueur de champ de ce groupe à ne pas être entré en jeu.

Sur la feuille de match contre le Bayern, nous retrouvions au total 22 éléments. Un contingent qui sera complété la semaine prochaine par Nicolas Tagliafico, et deux recrues attendues : Pavel Sulc (24 ans, Viktoria Plzen) et Tyler Morton (22 ans, Liverpool). Malick Fofana aussi, en toute logique, devrait être présent mardi pour la reprise de l'entraînement collectif.