Même devant le Bayern Munich, l'OL ne se renie pas

Clinton Mata (OL) devant Harry Kane (Bayern Munich) (Photo by Harry Langer / dpa Picture-Alliance via AFP)

Comme on l'a vu depuis le début de la préparation, l'OL travaille énormément les relances courtes. Et il s'en est assez bien sorti contre le Bayern Munich (2-1).

Toutes les conditions ou presque étaient réunies pour que l'OL se renie un peu samedi à l'Allianz Arena. La pluie déjà, qui est tombée dru à Munich, et un adversaire particulièrement coriace et pressant. Car face au Bayern (2-1), les troupes de Paulo Fonseca sont clairement montées d'un cran dans leur préparation. Aucune, et c'est assez logique, des autres formations rencontrées n'avaient la qualité des Bavarois.

On l'a notamment senti en seconde période, avec les deux ailiers Luis Diaz et Michael Olise, intenables et percutants. L'Olympique lyonnais a pourtant tenu tête au quart de finaliste de la dernière Ligue des champions. Évidemment, celui-ci était en reprise et disputait sa première rencontre de la présaison. Vincent Kompany a également procédé à une large revue d'effectif. Mais l'impression laissée par les Rhodaniens est globalement bonne.

"C'est bien, on n'a pas peur"

On peut déjà souligner que le penalty allemand est entaché d'un hors-jeu, et que les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas subi outre mesure lors de ce choc. Ils n'ont certes pas eu la possession, et les 20 premières minutes du second acte furent difficiles, mais ils sont parvenus à sortir la tête de l'eau. Sans doute car ils ont conservé jusqu'au bout leurs principes.

Notamment celui de ressortir le ballon le plus proprement possible. Sur chaque remise en jeu, on a ainsi vu Rémy Descamps chercher un de ses défenseurs ou un milieu libre dans le cœur du jeu. "On a essayé de garder le cap malgré les deux buts encaissés. Peu importe l'adversaire en face, il faut continuer dans ce système-là, a insisté le gardien auprès des journalistes sur place. Je ne vois pas pourquoi on ferait autre chose que ce qu'on travaille à l'entraînement. C'est bien, on n'a pas peur."

Des milieux qui ne se cachent pas

L'ancien Nantais s'est d'ailleurs montré assez propre dans l'exercice, avec surtout quelques belles transversales sur le latéral opposé. Ce n'est pas un 100%, mais Manuel Neuer non plus n'a pas tout réussi. Cela a aussi provoqué quelques frayeurs dans l'arrière-garde de l'OL, avec entre autres les deux pertes de balles très évitables d'Ainsley Maitland-Niles, trop en dilettante par moments dans ces zones dangereuses.

Une prise de risques assumée qui nécessite une grande sûreté technique et de ne pas se cacher. Ce qui ne fut pas le cas, puisqu'on a observé tour à tour, outre le polyvalent Anglais, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso et même Khalis Merah venir demander le ballon dans les zones libres de l'entrejeu aux abords de la surface. Même Mathys de Carvalho, après la pause, s'est fondu dans le moule.

Aspirer l'adversaire pour trouver des solutions entre les lignes

On y voit là une volonté d'aspirer l'adversaire afin de trouver des espaces entre les lignes. Et lorsque tout est bien exécuté, même face au Bayern Munich, l'OL peut trouver des décalages. Un précepte qui provoquera sûrement des erreurs, mais qui colle avec les aspirations de Paulo Fonseca. A voir ce que cela donnera avec un autre portier et avec les nouvelles recrues attendues la semaine prochaine.

En attendant, s'il semblait un peu frustré par le score, le technicien portugais a plutôt apprécié le visage montré par sa formation. "Le résultat ne me plaît pas, mais je suis content de l’équipe. On a évolué avec beaucoup de courage et de personnalité, a-t-il souligné. Ce n’est pas facile de venir jouer ici contre le Bayern. Il met pas mal de pression, mais les joueurs ont répondu présent." Dans la continuité finalement des deux précédentes oppositions face à Hambourg (4-0) et Majorque (4-0). Il faut désormais maintenir le cap, à deux semaines d'aller à Lens pour le retour du championnat.