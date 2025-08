Ils ne joueront pas la gagne dans ces tournois très relevés. La réserve et les U19 de l'OL vivent un week-end en dents de scie jusqu'ici.

Les 23 et 24 août prochain, la réserve et les U19 de l'OL reprendront le chemin du championnat. Mais avant cela, place à la préparation estivale. Des matchs amicaux, mais aussi des tournois pour s'étalonner face à de sérieux concurrents. Les plus jeunes par exemple sont actuellement dans le Maine-et-Loire.

Les U19 au mieux 5es, avec un derby au programme

Ils y disputent l'épreuve Carisport, soit quatre affiches de 2x20 minutes réparties sur le week-end. Et pour l'instant, les résultats sont mitigés. Pour leur entrée en lice samedi, ils ont d'abord tenu tête au tenant du titre, Le Havre (0-0). Mais ils ont ensuite perdu 1 à 0 contre Angers.

Deuxièmes de leur poule, les protéger de Florent Balmont, qui s'étaient déjà testés face à Nantes en milieu de semaine (1-1), ont battu Montpellier ce dimanche matin (1-0). Grâce à ce succès, ils s'offrent un derby contre Saint-Etienne pour la 5e place. Rendez-vous à 16 heures du côté de Le May-sur-Èvre, près de Cholet.

Choc OL - PSG en Bretagne

Pour le groupe de Gueïda Fofana, rendez-vous au très relevé Tournoi Européen U21, avec des réserves professionnelles, à Ploufragan (Bretagne). La compétition a mal commencé, avec un revers 2 à 0 contre Rennes vendredi. Samedi, ils ont échoué aux tirs au but devant Guingamp (1-1, 1-2 tab), malgré une réalisation d'Adil Hamdani (16 ans, 2009). Les Gones ont néanmoins relevé la tête lors de leur rencontre suivante.

Ils ont dominé la Real Sociedad (1-0) grâce à Erawan Garnier (19 ans). Pourtant, ils ont évolué à 10 suite à l'exclusion Melvyn Otobo (17 ans). Ils ont achevé cette phase de poules au 3e rang, devant les Espagnols mais derrière les Bretons. Ce 3 août, ils défieront le PSG à 11h30 pour viser la 5e place.