Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL

En quête d'un numéro 9, l'OL dispose d'encore un peu plus de deux semaines pour le trouver. Le profil de Timo Werner aurait été proposé.
Il n'y a pas vraiment de mystère sur la fin du mercato lyonnais. On sait qu'il cherche encore un gardien (Dominik Greif), un ailier droit et un avant-centre, mais aussi que certains joueurs sont sur le départ. La fenêtre des transferts est ouverte jusqu'au 1er septembre au soir, ce qui laisse un peu plus de deux semaines à Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour manœuvrer. Notamment sur le dossier de l'attaquant.
L'OL aimerait recruter un joueur capable de suppléer Georges Mikautadze. Comme souvent, des occasions pourraient se révéler à la fin du mois d'août, une fois les championnats engagés. Timo Werner en sera-t-il une ? En tout cas, le nom de l'international allemand circulerait du côté de Décines selon Foot Mercato. Le profil du footballeur de 29 ans aurait été proposé aux dirigeants.
Un salaire inaccessible pour l'OL
Actuellement membre de Leipzig, Werner sort de deux exercices durant lesquels il a globalement peu brillé (28 et 27 apparitions par intermittence). Prêté de janvier 2024 à juin 2026 du côté de Tottenham, il n'est pas parvenu à relancer sa carrière. En perte de vitesse, le natif de Stuttgart pourrait quitter la galaxie Red Bull cet été.
Il serait une opportunité de marché, ce qui pousserait l'Olympique lyonnais à se renseigner. Mais en l'état actuel des choses, son salaire, estimé à 900 000 euros par mois, n'est pas compatible avec les finances de l'OL. Il est encore sous contrat pour un an avec Leipzig et sa cote est de sept millions d'euros d'après Transfermarkt. Rennes serait aussi intéressé par le buteur.
Impossible ! Sauf dans le cadre d'un prêt où Leipzig prend en charge 3/4 du salaire
Ou s’il consentait à baisser son salaire et qu’il utiliserait l OL comme un tremplin pour revaloriser sa carrière et attirer un club Anglais.
alors le profil du 9 qui ne sait pas marquer, on l'a déjà eu avec Carew (à l'epoque). Mais surtout à ce tarif impossible.
Par contre il serait surement intéressant en pret avec prise en charge de tout son salaire par Red Bull. Pour remplacer Mikautadze par momnets.
Son inefficacité est surtout du à une perte de confiance.
Un club de nveau C3 peut il le relancer ? A voir !
lol non mais sérieux?
déjà le prix est prohibé mais le joueur n'a plus iren montré depuis deux saisons, donc bon si c'est pour ce trainer encore un boulet qui ne sert à rien du tout.
ont va avoir droit à un joueur qu'aucunes rumeurs n'auras sortie sauf au moment où il signera et c'est pas plus mal.
la période des joueurs qui sont dans des grands clubs ou moindre qui ne jouent pas ou peu et qui souhaitent avoir du temps de jeu arrive à grand pas. il y a la coupe du monde aussi en ligne de mire donc bon il va y avoir des opportunités plus intéressantes et qui apporterons un plus à l'équipe.
les équipes commencent à avoir leur 11 avec les remplaçants donc bon ce sera plus facile de trouver notre bonheur.
je fais confiance à la cellule de recrutement pour nous dénicher des joueurs qui saurons pousser l'équipe vers le haut et pas l'inverse...
Clairement pas pour nous, beaucoup trop cher, et s'il vient chez nous c'est pour être numéro 1.
Pour moi c'est le genre de joueur qui fini aux Émirats ou en Turquie.