Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL

En quête d'un numéro 9, l'OL dispose d'encore un peu plus de deux semaines pour le trouver. Le profil de Timo Werner aurait été proposé.

Il n'y a pas vraiment de mystère sur la fin du mercato lyonnais. On sait qu'il cherche encore un gardien (Dominik Greif), un ailier droit et un avant-centre, mais aussi que certains joueurs sont sur le départ. La fenêtre des transferts est ouverte jusqu'au 1er septembre au soir, ce qui laisse un peu plus de deux semaines à Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour manœuvrer. Notamment sur le dossier de l'attaquant.

L'OL aimerait recruter un joueur capable de suppléer Georges Mikautadze. Comme souvent, des occasions pourraient se révéler à la fin du mois d'août, une fois les championnats engagés. Timo Werner en sera-t-il une ? En tout cas, le nom de l'international allemand circulerait du côté de Décines selon Foot Mercato. Le profil du footballeur de 29 ans aurait été proposé aux dirigeants.

Un salaire inaccessible pour l'OL

Actuellement membre de Leipzig, Werner sort de deux exercices durant lesquels il a globalement peu brillé (28 et 27 apparitions par intermittence). Prêté de janvier 2024 à juin 2026 du côté de Tottenham, il n'est pas parvenu à relancer sa carrière. En perte de vitesse, le natif de Stuttgart pourrait quitter la galaxie Red Bull cet été.

Il serait une opportunité de marché, ce qui pousserait l'Olympique lyonnais à se renseigner. Mais en l'état actuel des choses, son salaire, estimé à 900 000 euros par mois, n'est pas compatible avec les finances de l'OL. Il est encore sous contrat pour un an avec Leipzig et sa cote est de sept millions d'euros d'après Transfermarkt. Rennes serait aussi intéressé par le buteur.