Actualités
Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg (AFP)

OL : Adam Karabec portera le numéro 7

  • par Antoine Lio
  • 2 Commentaires

    • Arrivé à l'OL ce mardi en prêt avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros, Adam Karabec arborera le maillot de l'OL sous le numéro 7.

    Sonny Anderson, Mathieu Bodmer, Clément Grenier… Au tour du Tchèque Adam Karabec de défendre les couleurs de l'OL avec le numéro 7. En officialisant sa venue ce mardi, la direction lyonnaise a bouclé sa cinquième recrue estivale, sans compter le gardien Matt Turner, directement prêté.

    Capable d'évoluer dans l'axe, en soutien de l'attaquant, ou sur les ailes, notamment à droite, le footballeur de 22 ans arrive en prêt provenance du Sparta Prague. Une manière pour l'Olympique lyonnais de densifier un secteur pas encore au complet, comme l'indiquait Matthieu Louis-Jean la semaine passée.

    Première apparition face à Lens ce samedi ?

    Afonso Moreira, Pavel Šulc, Khalis Merah, Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles... Bien qu'il soit polyvalent, l'international Espoirs devra se frayer une place parmi ses nouveaux coéquipiers. De quoi donner du fil à retordre à Paolo Fonseca pour établir un onze-type. Mais avec la Ligue Europa à disputer, les temps de jeu devront être répartis.

    En tout cas, l'entraîneur rhodanien aura du choix et l'occasion de faire tourner son effectif au fur et à mesure des échéances. Ce samedi à Lens, Adam Karabec peut-il déjà faire ses débuts ? Ce sera l'une des curiosités de ce premier rendez-vous en 2025-2026.

    2 commentaires
    1. Avatar
      tigana66 - mer 13 Août 25 à 16 h 23

      Le sacré N°7 qui a joué pour l'OL, c'était quand même ne l'oublions pas, Mahamadou Diarra alias Djilla !

      Signaler
    2. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - mer 13 Août 25 à 16 h 46

      Diarra ,Essien ,Juni : meilleur milieu d’Europe à l’époque.🤩🤩🤩

      Signaler

