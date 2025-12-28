Endrick, le serial buteur qui veut retrouver la confiance à l’OL

Prêté pour les six prochains mois à l’OL, Endrick va découvrir son nouvel environnement lundi. Face aux attentes lyonnaises, le Brésilien espère retrouver une confiance perdue au Real Madrid.

Il a enfin atterri en France depuis quelques heures. Après de courtes vacances, Endrick a débarqué entre Rhône et Saône en fin de semaine. Quelques heures pour se fondre dans son nouvel environnement qu’est Lyon avant de passer aux choses sérieuses lundi. Comme le reste du groupe, le Brésilien est attendu à la reprise de l’entraînement de l’OL du côté de Décines. Une première interaction avec ses nouveaux coéquipiers en attendant de faire ses débuts officiels. Cela devrait être contre Lille en Coupe de France le dimanche 11 janvier prochain. Cela lui laissera deux semaines pour reprendre du rythme aux entraînements.

Un dernier but qui remonte à avril

Car si les attentes sont grandes autour de cette arrivée, il ne faut pas oublier qu’Endrick reste un joueur à la recherche de confiance. Dans le cas contraire, le Brésilien n’aurait certainement pas débarqué à l’OL. Dans sa recherche de munitions offensives, Paulo Fonseca a donc misé sur le joueur du Real Madrid, en manque de temps de jeu. Cette saison, il n’a joué que 100 minutes, soit trente de plus qu’Enzo Molebe. La concurrence n’est certes pas la même dans le club madrilène, mais les occasions ont été maigres pour Endrick.

Il faut d’ailleurs remonter à avril dernier pour retrouver la trace d’un but de l’international auriverde sous le maillot des Merengue. Avec sept buts en 40 matchs en Espagne, Endrick espère retrouver son efficacité de Palmeiras en 2023 (11 buts en 31 matchs) qui avait poussé le Real Madrid à poser 47,5 millions d’euros (hors bonus) sur la table.