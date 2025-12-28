OL - Mercato : encore des vues sur Ramos Mingo ?

Actualités
    • À la recherche d'un défenseur central pour cet hiver, l'OL multiplie les pistes. L'une d'elles menait à Santiago Ramos Mingo l'été dernier et pourrait être réactivée cet hiver.

    Pour le moment, le début de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu un scénario attendu. L'Angola de Clinton Mata est en ballotage défavorable avant la troisième journée, tandis que le Sénégal de Moussa Niakhaté est plutôt bien parti pour se qualifier pour le tour suivant. Les derniers matchs de poule pourraient bien changer ce constat, mais l'OL devrait rapidement retrouver Clinton Mata. Si pour le déplacement à Monaco, cela semble plus que juste, voir l'Angolais présent à Lille le 11 janvier n'aurait rien de surprenant. De quoi revoir les objectifs fixés pour le mercato hivernal ? En plus de l'attaquant qu'est Endrick, la direction lyonnaise souhaitait faire un défenseur supplémentaire.

    Besiktas le plus insistant

    Cela reste le cas avec cette CAN mais aussi la volonté de soulager une défense centrale qui a enchaîné durant la première partie de saison. L'OL multiplie donc les pistes en vue du mercato qui ouvre dans un peu moins de 48h. La piste Axel Disasi a pris du plomb dans l'aile, mais plusieurs profils sont observés. Santiago Ramos Mingo en fait-il toujours partie ? D'après Sport, oui. L'Argentin évolue au Brésil à Bahia avec un certain Jean Lucas et a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois. À 20 ans, l'ancien de la Masia du FC Barcelone plait en Europe. L'OL avait montré un intérêt durant l'été dernier et ferait toujours partie des courtisans au même titre que le PSV et Besiktas.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Outlander - dim 28 Déc 25 à 11 h 42

      Hum... Transfert a 11 patates minimum... Pas faisable, il y a aussi Nartey et Abdelli.

      Signaler

