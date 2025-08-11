Actualités
Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
Yannis Lagha et la réserve de l’OL ont perdu contre Chassieu-Décines (crédit : David Hernandez)

OL académie : nouvelle victoire pour la réserve en préparation

  • par Gwendal Chabas

    • Une semaine après un tournoi en Bretagne, la réserve de l'OL était de retour au GOLTC. Elle a battu l'AS Fabreguoise, pensionnaire de R1.

    Dans moins de deux semaines, un premier gros défi attend la réserve de l'OL. Pour la reprise du championnat, elle recevra Bourgoin le samedi 23 août à 18 heures. En attendant ce choc de la première journée, les hommes de Gueïda Fofana poursuivent leur préparation. Après deux matchs amicaux et un tournoi U21 à Ploufragan, en Bretagne, ils accueillaient l'AS Fabreguoise dimanche matin.

    Un adversaire sur le papier moins fort que les Lyonnais, puisque évoluant en Régional 1, soit un niveau en dessous. Les coéquipiers de Yannis Lagha ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant 2-0 dans une affiche avec des occasions de part et d'autre.

    Benlahlou ne s'arrête plus

    Les deux formations étaient dos à dos à la pause, avant que l'avant-centre n'ouvre la marque après le repos. En vue depuis le début de la présaison, l'attaquant semble lancé sur de bonnes bases, tout comme Daryll Benlahlou. Le milieu offensif a marqué son quatrième but de l'été pour clore le score d'une frappe dans le petit filet depuis l'entrée de la surface.

    Après sa réalisation face au Servette FC (1-0) et son doublé contre Lyon - La Duchère (3-3), il apparaît comme l'homme en forme du moment. De quoi se rassurer à quelques jours du retour du National 3. Mais avant de penser à Bourgoin, les Gones ont encore un peu de temps pour travailler.

    réseaux sociaux
    
