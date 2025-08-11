OL : une préparation qui donne envie d'en voir plus

Le bilan estival est bon pour l'OL avant le retour de la Ligue 1. Si l'effectif n'est pas à 100 % achevé, ce qu'il a montré lors des matchs amicaux laisse entrevoir de belles promesses.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Un adage encore plus vrai dans le football, particulièrement lorsqu'il est question des matchs amicaux. En cette période estivale, tout est bon pour s'enflammer. Après la coupure printanière, le besoin de tirer des plans sur la comète peut donner l'envie de dresser des conclusions trop hâtives. Mais nous ne jouerons pas à ce jeu dangereux avec l'OL.
Déjà parce que réussir sa présaison n'est gage de rien, et qu'avec l'Olympique lyonnais, il convient de garder les pieds sur terre. Depuis le 9 juillet, date du verdict de la commission d'appel de la DNCG, tout semble néanmoins aller dans le bon sens du côté de Décines. Évidemment, des éléments majeurs sont partis, mais le recrutement paraît pour une fois avoir été réalisé en bonne intelligence.
Belle impression collective
Cela ne veut pas dire qu'il sera un franc succès, le mercato n'étant pas une science exacte. On attendra donc un peu avant de se prononcer là-dessus. La satisfaction de l'été vient surtout de l'image véhiculée par les coéquipiers de Corentin Tolisso tout au long des six rencontres de préparation.
Il y a les résultats d'abord, quatre succès, un nul et un revers sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Puis la manière ensuite, avec des prestations très intéressantes. "Je suis très heureux de ce que je vois collectivement. C'était compliqué la saison passée d'avoir du temps pour travailler sur ce sujet. Je pense que là, on a bien progressé sur cet aspect, estime Paulo Fonseca. Pour les gars, le plan de jeu est clair, comme parfois amener de la variation dans les positions au milieu. Les intensions sont connues de tous. Le principal est que maintenant, plus de joueurs pensent la même chose au même moment."
Peut-être un peu moins de talent, mais...
Ça n'a pas été linéaire, et le duel musclé contre Getafe (2-1) l'a rappelé. L'OL aura sans doute moins de talent pour se sortir d'une mauvaise situation. Il faudra alors trouver d'autres parades. "Le bilan est bon car on finit par une victoire. Je trouve que la dynamique est positive, que l'on commence à bien voir les principes de jeu de l'entraîneur, à savoir jouer, ressortir le ballon de derrière, fait remarquer Matthieu Louis-Jean. C'était plus difficile aujourd'hui (samedi) du fait de la chaleur et de l'adversaire, mais de manière générale, on a fait de bonnes choses. Je vois une équipe qui monte en puissance. Et ce n'est pas terminé, des joueurs vont arriver et améliorer le groupe."
Même derrière, l'Olympique lyonnais ne démérite pas. Tout n'est pas parfait, et il n'est pas devenu infranchissable, mais les Munichois peuvent en témoigner, il n'est pas évident de marquer face à cette formation. "Défensivement, nous sommes solides. Il y a de la confiance après le travail que l'on a accompli dans ce domaine. C'est notamment dans ce secteur que l'on devra faire mieux en 2025-2026. Je trouve que l'on a montré qu'on pouvait défendre en équipe, observe Fonseca. On presse haut, on est actifs, et lorsqu'il faut être compact, tout le monde s'y met. C'est ça que je souhaite."
Reproduire tout cela en compétition
Les transitions défensives seront probablement le danger numéro un pour les Rhodaniens, même s'il faudra voir ce que Tyler Morton peut apporter à ce propos. Et d'autres défis attendent Clinton Mata et ses partenaires. "Il y a encore des points à améliorer : la gestion de la fin de match, créer plus d'occasions de but... mais j'ai apprécié le comportement du groupe [...] Physiquement, je vois que nous sommes prêts", affirme l'ancien technicien du LOSC et de l'AC Milan.
Et il le faudra. Dans quelques jours maintenant, ce sont les Lensois de Pierre Sage qui se dresseront devant l'OL. Une adversité très sérieuse pour entamer ce nouveau chapitre. "On sait ce que l'on doit faire, le coach nous le répète à l'entraînement depuis la reprise, appuie Georges Mikautadze. C'est de mieux en mieux et je pense qu'on est prêts pour aller à Lens. On est contents de notre présaison." Aux Lyonnais de valider cette belle impression dans les semaines à venir.
Oui ça donne envie d’être au week-end prochain pour voir ce que ça donne en compétition réelle
Je trouve que notre force principale est notre fond de jeu
Si le collectif prend que les joueurs tirent tous dans le même sens je fais confiance à Tolisso pour faire passer le message il est important de le garder
Et que les recrues sont bonnes il y’a de quoi rêver aux 4 premières places
PSG largement plus fort Marseille recrutement très offensif peut être des problèmes derrière mais globalement au dessus de nous Monaco aussi a un effectif assez audacieux mais le reste il y’a clairement moyen
Strasbourg et le pfc ont sur le papier un bon effectif mais on a rien à leur envier
Nice c’est encore plus faible que la saison dernière et Franck haise pas fan Lille ils se font déplumés sans se renforcer et bon Genesio je ne le vois pas faire de miracle avec un effectif moyen
Lens je n’y crois pas
Bref ça peut le faire
Peut être qu’il faudra sacrifier leuropa league (moi je mets à chaque fois une équipe bis je change totalement le 11 jusqu’au gardien) car la priorité est de retrouver la ldc
Attention, la motivation des joueurs et des supporters c’est de vivre un parcours correct en ligue européenne ! L Ol a une histoire européenne et ne peut pas être aussi nul que Nice etc…le principal sera de bien gérer l’effectif ! Pour satisfaire tout le monde.
Pas d'oppositions de folie lors de ces matchs de pré-saison, mais quand ce fut un peu plus le cas (un Bayern en reprise assez loin d'être aussi avancé que l'OL dans la prépa, un Getafe musclé pour être dans l'euphémisme), ce ne fut pas ridicule pour autant.
Dans un certain schéma de jeu "fonséquien" et l'exploitation du ballon avec un plan tactique de transition vers l'avant, ça a plutôt tenu la route.
Mes points positifs : Des jeunes se sont mis en évidence (on pense tous à Khalis notamment, mais aussi De Cavalho et AGR qui pourraient entrer dans la rotation de jeu), des bases de jeu intéressantes qui méritent d'avoir pu être développées (même si elles sont perfectibles), je peux vous dire que près de 70% des clubs de L1 auraient voulu voir les transitions balle au pied et une animation similaire à ce que cet OL de pré-saison a pu montrer. Enfin, une certaine sérénité et stabilité d'esprit du moins qui semble s'immiscer (pas de catastrophe comme lors du mercato 2023 où tout partait à vau-l'eau, ni de loft avec l'un des meilleurs joueurs dedans comme en 2024, les tracas DNCG et Textor doivent rester extra-sportifs...).
Mes points négatifs : Le manque criant de profondeur de banc, ça sera dur en EL a priori, à voir si l'OL n'ira pas tout intérêt à y aller tout doux pour entrer dans les 24 et non pas viser le Top 8. Toutes les recrues ne sont pas encore arrivées (il en reste 2 ou 3) et il n'a pas été possible de se préparer avec une équipe presque type avant la première journée (regardez Monaco, ils sont prêts). Du postulat précédent, pas encore d'automatismes entre certains joueurs (notamment entre les petits nouveaux, sur le papier, au moins 4 à 5 nouveaux joueurs doivent intégrer le 11 de départ mais seul Morton a pu prendre ses repaires doucement en match contrairement à Grief (bien sûr, pas encore arrivé), Sulc, Karabec (à confirmer...)).
Avant de parler de nos adversaires....parlons de notre défense...60 buts encaissés....
Et on repart avec cette meme défense.....
On notera que le 11 type de la prepa : Descamps- Kumbedi Mata Niakhaté Abner - Tessmann Tolisso Merah - Maitland-Niles Mikautadze Fofana
Est constitué de 11 joueurs présents au club la saison passée 😉