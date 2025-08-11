OL : une préparation qui donne envie d'en voir plus

Le bilan estival est bon pour l'OL avant le retour de la Ligue 1. Si l'effectif n'est pas à 100 % achevé, ce qu'il a montré lors des matchs amicaux laisse entrevoir de belles promesses.

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Un adage encore plus vrai dans le football, particulièrement lorsqu'il est question des matchs amicaux. En cette période estivale, tout est bon pour s'enflammer. Après la coupure printanière, le besoin de tirer des plans sur la comète peut donner l'envie de dresser des conclusions trop hâtives. Mais nous ne jouerons pas à ce jeu dangereux avec l'OL.

Déjà parce que réussir sa présaison n'est gage de rien, et qu'avec l'Olympique lyonnais, il convient de garder les pieds sur terre. Depuis le 9 juillet, date du verdict de la commission d'appel de la DNCG, tout semble néanmoins aller dans le bon sens du côté de Décines. Évidemment, des éléments majeurs sont partis, mais le recrutement paraît pour une fois avoir été réalisé en bonne intelligence.

Belle impression collective

Cela ne veut pas dire qu'il sera un franc succès, le mercato n'étant pas une science exacte. On attendra donc un peu avant de se prononcer là-dessus. La satisfaction de l'été vient surtout de l'image véhiculée par les coéquipiers de Corentin Tolisso tout au long des six rencontres de préparation.

Il y a les résultats d'abord, quatre succès, un nul et un revers sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Puis la manière ensuite, avec des prestations très intéressantes. "Je suis très heureux de ce que je vois collectivement. C'était compliqué la saison passée d'avoir du temps pour travailler sur ce sujet. Je pense que là, on a bien progressé sur cet aspect, estime Paulo Fonseca. Pour les gars, le plan de jeu est clair, comme parfois amener de la variation dans les positions au milieu. Les intensions sont connues de tous. Le principal est que maintenant, plus de joueurs pensent la même chose au même moment."

Peut-être un peu moins de talent, mais...

Ça n'a pas été linéaire, et le duel musclé contre Getafe (2-1) l'a rappelé. L'OL aura sans doute moins de talent pour se sortir d'une mauvaise situation. Il faudra alors trouver d'autres parades. "Le bilan est bon car on finit par une victoire. Je trouve que la dynamique est positive, que l'on commence à bien voir les principes de jeu de l'entraîneur, à savoir jouer, ressortir le ballon de derrière, fait remarquer Matthieu Louis-Jean. C'était plus difficile aujourd'hui (samedi) du fait de la chaleur et de l'adversaire, mais de manière générale, on a fait de bonnes choses. Je vois une équipe qui monte en puissance. Et ce n'est pas terminé, des joueurs vont arriver et améliorer le groupe."

Même derrière, l'Olympique lyonnais ne démérite pas. Tout n'est pas parfait, et il n'est pas devenu infranchissable, mais les Munichois peuvent en témoigner, il n'est pas évident de marquer face à cette formation. "Défensivement, nous sommes solides. Il y a de la confiance après le travail que l'on a accompli dans ce domaine. C'est notamment dans ce secteur que l'on devra faire mieux en 2025-2026. Je trouve que l'on a montré qu'on pouvait défendre en équipe, observe Fonseca. On presse haut, on est actifs, et lorsqu'il faut être compact, tout le monde s'y met. C'est ça que je souhaite."

Reproduire tout cela en compétition

Les transitions défensives seront probablement le danger numéro un pour les Rhodaniens, même s'il faudra voir ce que Tyler Morton peut apporter à ce propos. Et d'autres défis attendent Clinton Mata et ses partenaires. "Il y a encore des points à améliorer : la gestion de la fin de match, créer plus d'occasions de but... mais j'ai apprécié le comportement du groupe [...] Physiquement, je vois que nous sommes prêts", affirme l'ancien technicien du LOSC et de l'AC Milan.

Et il le faudra. Dans quelques jours maintenant, ce sont les Lensois de Pierre Sage qui se dresseront devant l'OL. Une adversité très sérieuse pour entamer ce nouveau chapitre. "On sait ce que l'on doit faire, le coach nous le répète à l'entraînement depuis la reprise, appuie Georges Mikautadze. C'est de mieux en mieux et je pense qu'on est prêts pour aller à Lens. On est contents de notre présaison." Aux Lyonnais de valider cette belle impression dans les semaines à venir.