OL : Nicolas Tagliafico n'est "pas encore prêt physiquement"

Revenu à l'entraînement la semaine passée, Nicolas Tafliafico a encore besoin de travailler. L'Argentin n'est pas au point physiquement, explique Paulo Fonseca.

Sera-t-il dans le groupe pour le voyage à Lens samedi ? C'est une possibilité au vu de son importance et de ce qu'il a montré jusqu'à présent à l'OL. Mais sera-t-il titulaire ? Probablement pas. Nicolas Tagliafico a retrouvé ses coéquipiers mardi dernier pour sa première séance d'entraînement depuis sa signature le 1er août.

Le champion du monde 2022 compte donc à peine une semaine de préparation collective. Il s'est néanmoins entretenu de son côté durant tout l'été, en attendant de trouver un club. Finalement resté à l'Olympique lyonnais, il ne sera pas dépaysé au niveau des consignes tactiques et des automatismes avec ses partenaires.

60 minutes face à Bourg-en-Bresse

Cela facilitera sa réintégration dans le groupe, contrairement à un Pavel Šulc par exemple. Mais ce dernier a l'avantage d'être au point athlétiquement, contrairement à Tagliafico. "Il n'est pas prêt physiquement, a confié Paulo Fonseca samedi après la victoire contre Getafe (2-1). Ce sera un joueur important pour nous. On verra la date de son retour, pour l'instant, je pense seulement au prochain match à Lens."

L'Argentin faisait partie des éléments d'expérience sur le terrain samedi matin face à Bourg-en-Bresse (1-3). Brassard de capitaine autour du bras, il a joué durant une heure. Un moyen de gagner du temps et du rythme. Les Rhodaniens comptent évidemment sur lui le plus rapidement possible, avec notamment dans le viseur la réception de Marseille le 31 août prochain.