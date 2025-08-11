OL : Nicolas Tagliafico n'est "pas encore prêt physiquement"

Revenu à l'entraînement la semaine passée, Nicolas Tafliafico a encore besoin de travailler. L'Argentin n'est pas au point physiquement, explique Paulo Fonseca.
Sera-t-il dans le groupe pour le voyage à Lens samedi ? C'est une possibilité au vu de son importance et de ce qu'il a montré jusqu'à présent à l'OL. Mais sera-t-il titulaire ? Probablement pas. Nicolas Tagliafico a retrouvé ses coéquipiers mardi dernier pour sa première séance d'entraînement depuis sa signature le 1er août.
Le champion du monde 2022 compte donc à peine une semaine de préparation collective. Il s'est néanmoins entretenu de son côté durant tout l'été, en attendant de trouver un club. Finalement resté à l'Olympique lyonnais, il ne sera pas dépaysé au niveau des consignes tactiques et des automatismes avec ses partenaires.
60 minutes face à Bourg-en-Bresse
Cela facilitera sa réintégration dans le groupe, contrairement à un Pavel Šulc par exemple. Mais ce dernier a l'avantage d'être au point athlétiquement, contrairement à Tagliafico. "Il n'est pas prêt physiquement, a confié Paulo Fonseca samedi après la victoire contre Getafe (2-1). Ce sera un joueur important pour nous. On verra la date de son retour, pour l'instant, je pense seulement au prochain match à Lens."
L'Argentin faisait partie des éléments d'expérience sur le terrain samedi matin face à Bourg-en-Bresse (1-3). Brassard de capitaine autour du bras, il a joué durant une heure. Un moyen de gagner du temps et du rythme. Les Rhodaniens comptent évidemment sur lui le plus rapidement possible, avec notamment dans le viseur la réception de Marseille le 31 août prochain.
Bonjour tous !
Pas terrible cette nouvelle ...Mais autant que Nicolas se prépare bien : il sera encore plus important cette saison!
Et puis il a mieux valu qu'il ne joue pas ce samedi contre les " bouchers" (je reste poli et respecte les fournisseurs pour bbq cet été torride!) de Getafe les argentins ne se laissent pas découper facilement !
Encouragements à Abner pour Lens!
L’équipe se construit petit à petit laissons le temps permettre à tous les joueurs de se mettre dans les meilleures conditions. La saison sera longue. L’OL ne joue pas le titre et le podium sera compliqué. L’OM et Monaco seront les prétendants trouble-fête du PSG. Derrière l’OL sera à la lutte avec Nice Lens Strasbourg et Lille. C’est un fait il faut l’accepter. Il y a un mois on nous prédisait la fin tous les jours jusqu’à l’appel. C’est un nouveau cycle il faut panser les plaies du Cow-boy et on est pas à l’abris d’en découvrir d’autres alors soyons humble cette saison patient et espérons qu’en décembre on ne soit pas out pour espérer une belle 2eme partie de saison avec un coach au bord du terrain un effectif au complet et un plan de jeu assimilé.
ciresglover c'est effectivement ce que la majorité des commentateurs semble penser ... le reste c'est bien sûr toute une saison, sous performe ou surperforme, une ambiance de vestiaire, des supporters derrière leur équipe et le coach ... pour ma part j'aime bien cet OL qui semble avoir retrouvé le sens des réalités que l'on avait perdu depuis déjà pas mal de temps y compris avant Textor n'en déplaise à certains (depuis l'acceptation de salaire délirant (saoudien ou de première League jusqu'à 3 fois la valeur réelle) pour certains joueurs sans titre ou international en carton mais aussi la vente de Fekir par exemple ... joueur qui avait vraiment, lui, l'amour du maillot ! comme Tolisso actuellement s'il confirme son niveau cette saison) !
Citer Tolisso en exemple juste la phrase après avoir fustigé les salaires délirants pour les moyens de l'OL, c'est très confus comme raisonnement.
Je ne pense pas qu'on jouera dans la cour de Lille, Strasbourg et Nice qui sont pour moi au dessus....pour Lens,on le saura dès samedi mais la non présence de Tagliafico risque l'être très préjudiciable car il aurait dû être dans la zone de Thauvin,qui apparement a fait un bonne préparation.En plus, c'est à l'extérieur et les sangs et or seront poussé par un chaud public comme d'habitude.Alors je n'ai rien contre Abner,mais je considère que sur un match comme ça,la présence de Tagliafico est indispensable, même si il ne peut pas en jouer l'entièreté.
Oui c'est dommageable, à qui la faute ? Au club d'avoir proposé un salaire trop faible ? A Tagliafico d'avoir été très frileux avec le projet et donc de resigner très tardivement ?
Non, on ne le saura pas dès samedi, le championnat durera jusqu'au 16 mai 2026, lors de la réception de Lens.
Vu la tournure des évènements à l'OL et le nombre de départs/arrivées on ne peut pas exclure que l'équipe démarre doucement son parcours
Il est clairement dommageable que Tagliafico n'ait pas fait la prépa avec le groupe , il y a eu une période de flottement ou on ne savait pas s'il partait ou restait .
Il faudra faire avec et commencer la saison sans lui , Abner s'en est bien sorti en attendant son retour et il reste une doublure correcte .