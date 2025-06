Pendant que les nations européennes préparent l’Euro en Suisse, les autres sélections en profitent pour faire des amicaux. C’est le cas pour l’Australie d’Ellie Carpenter.

C’est à se demander l’intérêt de ce genre d’affiche. Si en Europe et en Amérique du Sud, l’Euro et la Copa América vont occuper l’été, sur les autres continents, aucune compétition internationale à l’horizon. Forcément, cela aurait dû permettre aux joueuses de pouvoir couper un peu plus longtemps. Mais il n’en est rien, puisqu’une fenêtre internationale est bien présente jusqu’au 6 juillet prochain. Autant de rendez-vous amicaux qui n’ont pas grand intérêt, si ce n’est de voir des blessures arriver à cause de l’accumulation des matchs. À l’OL Lyonnes, on touche du bois, car Ellie Carpenter enchaîne les matchs avec l’Australie. Ce dimanche, la latérale jouait un deuxième match contre la Slovénie, après celui joué jeudi (victoire 3-0).

Lyonnaise jusqu'à quand ?

Pour cette revanche, Joe Montemurro, désormais sélectionneur des Matildas, a choisi de donner le brassard de capitaine à son ancienne joueuse en club. Cet honneur, Carpenter l’a plutôt bien fêté en se montrant décisive. Si la Slovénie a réussi à tenir tête à l’Australie avec une égalisation en fin de match (91e minute), la latérale avait parfaitement trouvé Heyman pour l’ouverture du score à la 50e minute. Après cette double confrontation, les Matildas affronteront par deux fois le Panana les 5 et 8 juillet. Ellie Carpenter sera-t-elle encore une joueuse de l’OL Lyonnes ? Avec l’ouverture du mercato le 1er juillet et les rumeurs autour de Chelsea, rien n’est moins sûr. Encore plus depuis la signature de Daniëlle van de Donk au London City Lionesses.