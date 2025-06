Libéré de son contrat avec l'OL Lyonnes dimanche, Joe Montemurro a vite rebondi. Comme attendu, l'ancien coach lyonnais devient sélectionneur de l'Australie.

Est-ce qu'il avait déjà senti le vent tourner ces derniers mois et avait cherché une solution de repli ou est-ce que la situation convenait finalement à tout le monde ? Quoi qu'il en soit, l'OL Lyonnes et Joe Montemurro avaient choisi de prendre des chemins différents à l'issue de l'exercice 2024-2025. Dimanche, le club lyonnais a annoncé le départ de l'Australien après seulement une saison et un titre de champion de France. Tout sauf une surprise, même si le coach avait tenté de noyer le poisson lors des dernières semaines de son mandat. Débarqué à Décines, Montemurro n'a pas mis longtemps à rebondir, comme on pouvait s'y attendre.

Un contrat sur plusieurs saisons

Ces dernières heures, la Fédération australienne a annoncé sa promotion sur le banc des Matildas. Là non plus, cette nomination n'est pas une surprise. Interrogé sur son futur, Joe Montemurro avait confirmé que la fédération avait pris contact avec ses représentants depuis le mois de décembre. C'est donc logiquement qu'il va prendre la tête de la sélection où il retrouvera son ancienne joueuse à l'OL Lyonnes, Ellie Carpenter. De quoi pourquoi pas l'apercevoir encore au Parc OL dans les mois à venir...