Joe Montemurro répond aux rumeurs d’un départ de l’OL

Annoncé partant de l’OL après seulement une petite saison, Joe Montemurro a démenti ce mardi un départ vers la sélection australienne féminine. Le technicien australien a avoué des contacts, mais "entend poursuivre" à Lyon.

Nouveau rebondissement concernant le futur proche de Joe Montemurro. Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre la sélection australienne féminine en fin de saison, le technicien lyonnais a démenti ces informations ce mardi matin à la presse dont le Dauphiné Libéré. Celui qui est arrivé sur le banc rhodanien à l’été 2024, soit il y a à peine un an, avait signé un contrat courant jusqu’en juin 2026.

À l’aube de ce qui pourrait être ses deux ou trois derniers matchs, l’entraîneur de 55 ans a lui tenu à rappeler qu’il ne dirait pas non à l’idée de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône. "Mon boulot est de finir du mieux possible les deux, trois matches restant à disputer, et de continuer au-delà. Il est trop tôt pour discuter de cela. Je suis très heureux à l’OL et j’espère pouvoir continuer".

Montemurro ne nie pas des contacts avec la fédération australienne

Mais l’ancien entraîneur de la Juventus (2021 - 2024) est conscient qu’il n’a pas réalisé la meilleure saison possible. Éliminées dès leur entrée en lice en Coupe de France face à Reims et balayées par Arsenal en demi-finale de Ligue des champions, les Fenottes n’ont plus que le championnat à jouer. De quoi remettre en question l'avenir de Joe Montemurro à l’OL et susciter l’intérêt de la fédération australienne.

Laquelle ne dirait pas non à un retour au pays de l’actuel coach lyonnais. Des rumeurs de départ qui foisonnent depuis le début de l'année. Et que le natif de Melbourne n’a pas nié ce mardi. "Il y a eu des contacts, c’est un fait. Mais, je suis encore sous contrat et j’entends poursuivre ici", a soufflé l’Australien. Reste à connaître le verdict d’ici à la fin de saison. Lequel sera forcément lié aux performances lyonnaises lors du sprint final de Première Ligue.