Annoncé de passage à Lyon dans les prochains jours, John Textor pourrait en profiter pour avancer sur la situation économique de l’OL. Il aurait en tête l’idée de demander un soutien financier à ses associés Michele Kang et Jean-Pierre Conte.

La situation est critique entre Rhône et Saône. En s’éloignant un peu plus de son objectif de Ligue des champions, l’OL fait ressurgir ses vieux démons financiers. Déjà sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 la saison prochaine, le club de John Textor est dans le viseur de la DNCG, le gendarme financier du football français. Et depuis les prévisions données lors de son dernier passage devant l’organe, le bilan du propriétaire américain empire. Pas d’introduction en bourse à New York, pas de vente de ses parts de Crystal Palace…

Michelle Kang et Jean-Pierre Conte pour sauver les meubles ?

Textor flanche de plus en plus et ne rassure pas avant un été qui s’annonce mouvementé. Pour tenter d’assurer des rentrées d’argent nécessaires, il pourrait demander le soutien de deux autres actionnaires à l’OL, Michele Kang et Jean-Pierre Conte. En effet, le patron d’Eagle serait attendu dans les prochains jours à Lyon pour tenter de convaincre ses associés de réinvestir dans le club, comme annoncé par L'Équipe ce mardi.

Une solution qu’il avait émise dès novembre 2024, au lendemain de l’annonce de la relégation en fin de saison. "Nous avons de très riches actionnaires, personne ne laissera cette équipe être reléguée en mai prochain", déclarait l'homme d’affaires. Une alternative qui semble écarter à l’instant T la reprise du club par Ares. Puisque Textor en avait profité ce jour-là pour annoncer que le fonds d’investissements, son principal prêteur, ne demanderait pas avant 2028 le remboursement de la somme qu’il avait utilisée pour acheter l’OL.

Une nouvelle organisation à venir au club

Pas un, ni deux, mais trois motifs de visite pour John Textor à Lyon cette semaine. Le second devrait être le match crucial qui attend l’OL face à Monaco samedi (10/05, 21 heures). Une rencontre à laquelle il devrait assister. Et le troisième, la restructuration du club (départ en cours du DG Laurent Prud'homme) Si la visite se confirme, John Textor aura en tout cas du pain sur la planche. Lui qui est de plus en plus critiqué pour sa gestion du club.