A quelques heures du rachat de l’OL Groupe par John Textor, on en sait un peu plus sur certains apports. Puissant homme d’affaires américain, Jean-Pierre Conte va apporter 100M€ dans le rachat avec un groupe d’investisseurs, Genstar Capital.

Le processus de rachat de l’OL est désormais entré dans son money time. Malgré la déception de ne voir aucune annonce officielle être faite jeudi, date du troisième closing, le rachat n’est plus qu’une question d’heures. Il ne manque qu’un document de la Premier League pour valider définitivement ce projet de vente qui a commencé au mois de juin avec l’entrée en négociations exclusives avec John Textor. En attendant que ce fameux document arrive entre les mains du futur propriétaire de l’OL Groupe, on en sait un peu plus sur les apports sur lesquels John Textor s’est appuyé pour concrétiser la future vente.

Après l’arrivée (400 millions d'euros) d’Ares Management, puissant fond d’investissement, c’est Jean-Pierre Conte qui a lui confirmé à Bloomberg investir à hauteur de 100 millions d’euros via le groupe d’investisseurs Genstar Capital. Un investissement qui lui octroierait un siège au conseil d’administration d’Eagle selon ses dires à Bloomberg. Le nom de l’homme d’affaires américain à la consonance très française, son père ayant vécu à Lyon durant la Seconde Guerre mondiale, n’est pas le plus connu du globe. Pourtant sa fortune personnelle serait estimée à un peu moins du 800 millions d’euros et près de 40 milliards d’euros d'actifs concernant ses entreprises. Début novembre, il avait été fait état de la présence d'autres fonds d’investissement en plus d’Ares. Il semble donc que Genstar Capital soit de la partie.