OL : Tagliafico, Caqueret, Lopes… Le conseil du premier trimestre

Avec le début de la Coupe du monde, l’OL fait relâche pendant un mois après seulement 15 journées de Ligue 1. Une période qui n’a pas été de tout repos entre Rhône et Saône. Retrouvez les tops et flops de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Félicitations du jury

Nicolas Tagliafico

C’est presque unanime, Nicolas Tagliafico est la bonne pioche du mercato lyonnais cet été. Si la direction lyonnaise peut être pointée du doigt sur certains points, l’arrivée de l’Argentin a été une vraie réussite au moment de faire le bilan à la trêve. Les préjugés de certains lors de son arrivée ont rapidement été balayés d’un revers de la main face à l’envie mise par Tagliafico dès ses premiers pas avec l’OL. Il a certes coûté deux penaltys mais à côté de ça, son bagage physique et sa grinta argentine en ont fait un élément indispensable en seulement 15 matchs avec seulement vingt minutes ratées. Encore plus libéré sous Laurent Blanc, l’ancien de l’Ajax est comme un poisson dans l’eau entre Rhône et Saône. Entre Emerson et l’Argentin, c’est presque le jour et la nuit. Logiquement sélectionné pour la Coupe du monde avec l’Albiceleste, le latéral gauche sera un représentant lyonnais de choix.

Johann Lepenant

Finalement, le recrutement estival n’est pas un si grand échec dans le sens des arrivées, bien au contraire. On aura l’occasion de revenir sur le cas Tolisso mais force est de constater que les paris tentés sont plutôt concluants. Et celui de Lepenant est presque surprenant. A seulement 19 ans, il est encore perfectible sur certains points mais pour un joueur qui n’avait joué qu’en Ligue 2, le passage à l’échelon supérieur a été d’une certaine facilité. Au sein du club, on ne tarit pas d’éloges sur l’ancien Caennais qui a profité des méformes physiques durant l'été pour se faire une place au soleil. L’ayant mis sur le banc au moment de son arrivée, Laurent Blanc a rapidement revu sa copie sur ce jeune milieu qui "a la faculté de défendre en avançant".

Anthony Lopes

Les saisons passent et Anthony Lopes est toujours là. Le début d’exercice a pourtant commencé de la pire des manières pour le portier lyonnais avec un carton rouge dès la 30e minute du premier match. Trois matchs sur le carreau et un intérim réussi de Riou n’ont pas altéré la confiance du Portugais. Il a beau être décrié sur certains points, il reste une certaine caution dans cet OL qui tangue depuis des années. Auteur de gros matchs que ce soit contre le PSG, à Montpellier ou contre Lille, Anthony Lopes reste une valeur sure sur lequel l’OL se repose peut-être bien trop.

Les encouragements :

Alexandre Lacazette

Le voir dans cette catégorie plutôt que dans celle du dessus peut paraître sévère pour un joueur ayant déjà inscrit 9 buts en 15 matchs. Néanmoins, son début de saison poussif, certes pas aidé par le système mis en place, a freiné cette mise en route tant attendue. Leader par la parole et par les statistiques, Lacazette se cherche encore un peu dans ce retour en terres lyonnaises mais l’arrivée de Laurent Blanc lui a clairement fait du bien. Il n’est pas encore à 100% physiquement et ça se ressent techniquement avec des contrôles ratés dans de bonnes positions. Reste que le meilleur semble à venir pour le capitaine lyonnais qui va pouvoir profiter de la préparation hivernale plus poussée pour être au top. L’OL en aura besoin dans la seconde partie de saison.

Castello Lukeba

Il se savait attendu comme il l’avait confié à Olympique-et-Lyonnais durant la préparation estivale et il n’a pas été déçu. Révélation la saison dernière, Castello Lukeba devait confirmer. A l’image de Lacazette, son début de saison a clairement été en dedans avec quelques erreurs individuelles dans les relances. Ces faux pas lui ont servi d’électrochoc et remis dans le droit chemin. Taulier de la défense centrale, l’international espoir a repris sa progression avec la venue du PSG et est sur une pente ascendante depuis. Avoir Laurent Blanc, ancien défenseur central, comme coach ne peut que lui faire du bien et l’aider. A confirmer dès janvier.

Doit se reprendre

Maxence Caqueret

Peut-être la plus grosse déception de cette première partie de saison. Prolongé durant l’été, Caqueret devait incarner le futur de l’OL. C’est toujours le cas mais le cap attendu cette saison avec un gros contrat n’est actuellement pas là. Il lui reste six mois pour inverser la tendance mais le milieu semble payer ses deux blessures en fin de saison dernière et durant la préparation estivale. Des pépins physiques qui l’ont freiné et dont il donne l'impression de payer le prix encore. En manque de confiance, il a toujours cet abattage qui ne le quittera très certainement jamais mais c’est sur le plan technique que le bat blesse… Les espoirs sont tellement grands que la déception est toute aussi proportionnelle.

Karl Toko Ekambi / Tetê

Statistiquement, avec 9 buts et 4 passes à eux, difficile de dire quelque chose sur les meilleurs buteurs lyonnais derrière Lacazette. Mais c’est bien dans le jeu proposé que la critique est possible. Le dernier match contre Nice a d’ailleurs été l’exemple de ce qui a été vu depuis le début de la saison. L’OL a toutes les difficultés du monde pour se montrer offensif et les deux ailiers n’y sont pas étrangers à cause de deux jeux stéréotypés. Les défenseurs français commencent à les connaitre et à force de faire toujours la même chose, ils sont aujourd’hui trop prévisibles. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que dans le passage en 3-5-2 et même en 4-4-2, Toko Ekambi et Tetê ont été les deux premiers fusibles de l’ère Bosz à sauter.

Le retour de Tolisso

Le constat est difficile car les apparitions de Tolisso ont montré tout ce que le milieu pouvait amener à cet OL dans l’entrejeu. Dans ce rôle de sentinelle, le jeu long de l’international français n’a d’égal dans l’effectif lyonnais et son leadership ne sera pas de trop. Seulement, les craintes sur son physique à son arrivée ont été confirmées durant ces premiers mois malgré sa bonne volonté. Avant de louper les quatre derniers matchs, il n’avait dû faire l’impasse que sur une seule rencontre. Mais ses 54 minutes de moyenne étaient déjà insuffisantes pour un joueur qui doit être un taulier. L’attente est grande et à la hauteur de ce qu’il peut apporter. Plus qu’un avertissement au contraire des joueurs cités avant lui, c’est un espoir de voir Tolisso revenir à son niveau avec cette nouvelle préparation.