L’OL élu meilleur club féminin en 2022 au Globe Soccer Awards

Une fois de plus Alexia Putellas a grillé la politesse aux Fenottes au moment de désigner la joueuse de l’année aux Globe Soccer Awards mais l’OL ne rentrera pas bredouille. Si Wendie Renard a encore été snobée et que Sonia Bompastor n’avait pas que de chance d’être sacrée étant en concurrence avec les coachs des équipes masculines, la saison de la reconquête n’est pas passée inaperçue.

A l’occasion de cette cérémonie à Dubaï, le doublé réalisé par les Fenottes a été récompensé. En concurrence avec le FC Barcelone et le Real Madrid pour le titre de meilleur club féminin de l’année, l’OL a pris le meilleur. Le titre en D1 féminine couplée à la Ligue des champions a heureusement eu plus de valeur qu’un titre de champion d’Espagne pour le Barça. Reste désormais à rééditer pareille performance cette saison.

🏆 Congratulations to Olympique Lyonnais Féminin on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for BEST WOMEN'S CLUB OF THE YEAR 👏@OLfeminin pic.twitter.com/h2KSdjx9Hf

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022