OL - ASVEL : l'Arena livrée entre le "15 et 30 novembre 2023"

Président délégué de l’ASVEL, Gaëtan Muller a donné une date un peu plus précise sur la livrée de l’Arena. L'enceinte devrait être terminée dans un an presque jour pour jour.

Pour ceux qui se rendent souvent au Parc OL, l’avancée des différents projets sportifs autour du stade de l’OL saute aux yeux. Que ce soit le "All in Country Club" ou la future Arena, les travaux sont en bonne voie et suivent le calendrier établi au moment des lancements des projets. Pour la future enceinte sportive qui accueillera les matchs d’Euroleague de l’ASVEL, la livrée est prévue pour le dernier trimestre 2023. Une date assez floue que Gaëtan Muller a précisé lors d’une intervention sur BFM Lyon. L’Arena devrait être totalement terminée dans un an presque jour pour jour.

"Elle devrait être prête dans un an jour pour jour puisque la date devrait être entre le 15 et le 30 novembre 2023, a annoncé le président délégué de l’ASVEL. Elle va nous permettre de doubler la capacité car on est actuellement à 5 560 places à l’Astroballe et on passera à 12 000 places assises à l’Arena. Elle va donc augmenter nos revenus en jours de match et va nous permettre d’accueillir le public dans les meilleures conditions avec la salle la plus connectée d’Europe."

En plus des matchs de l’ASVEL, la future Arena permettra d’accueillir d’autres événements comme des concerts. Pour sa tournée d’adieux, le groupe Shaka Ponk a déjà annoncé sa venue le 2 février 2024.