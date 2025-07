L’OL défiera le Bayern Munich à l’Allianz Arena le 2 août

Harry Kane et les joueurs du Bayern Munich (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Pour clore son stage de préparation, l’OL retrouvera l’Allemagne. Après Hambourg le 26 juillet, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront le Bayern Munch le 2 août (15h30) pour une affiche de gala à l’Allianz Arena.

Fin juillet, l’OL se rendra en Autriche pour son traditionnel stage de préparation. À l’occasion de ce séjour dans le Tyrol, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront le Real Majorque le mercredi 30 juillet. Ce sera la seule rencontre amicale en terres autrichiennes, mais le stage sera encadré par deux autres amicaux, qui se tiendront eux en Allemagne. Pliant bagage le vendredi 25 juillet, la formation lyonnaise affrontera Hambourg chez lui le lendemain. Après six jours en Autriche, l’OL sera de retour en Allemagne, du côté de la Bavière cette fois-ci. Pour son cinquième match de préparation de l’été, Corentin Tolisso aura le droit à un petit retour aux sources avec un match contre le Bayern Munich.

Tolisso et Gerlinger, les anciens Munichois

Si l’OL n’a pas encore officialisé la chose, le club munichois en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Les Lyonnais et leurs supporters ont rendez-vous le samedi 2 août à l’Allianz Arena pour une affiche de prestige. L’occasion aussi pour Paulo Fonseca de juger l’évolution de son groupe après quatre autres amicaux face à des formations d’un calibre inférieur. La rencontre contre le Bayern Munich se tiendra à 15h30 et sera l’occasion pour Tolisso, s’il est toujours là, et Michael Gerlinger de retrouver des visages connus.