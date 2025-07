Ancien attaquant de l'Olympique lyonnais, Mariano Diaz peine grandement à relancer sa carrière pourtant prometteuse au départ.

Mariano Diaz a réalisé un passage remarquable à l'OL lors de la saison 2017-2018 où il a inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en 45 matchs. Au point de convaincre le Real Madrid de redonner une chance à l'international dominicain (2 sélections). Malheureusement, il sera freiné par les blessures et également barré par une concurrence rude au sein du club merengue.

Entre 2018 et 2023, il a disputé 70 matchs avec la Maison Blanche (7 buts). Ensuite, il a signé au FC Séville après la fin de son contrat madrilène. Une petite saisons en Andalousie avec seulement 13 matchs et une fin d'aventure terminée en juillet 2024. Le joueur de 31 ans est depuis libre de tout contrat.

Un "essai" au Deportivo Alavés pour Mariano

C'est l'image cocasse de ces dernières heures. On y voit Mariano Diaz tout sourire avec le maillot d'entraînement du Deportivo Alavés. Alors qu'il n'a plus d'équipe depuis un an, l'ancien attaquant de l'OL effectue des tests avec le club basque qui évolue en Liga. La saison passée, il a terminé 15e du championnat.

"L’attaquant Mariano Diaz Mejia, fort d’une carrière remarquée au plus haut niveau du football, va s'entraîner dans les installations du Deportivo Alavés et participera aux séances avec l’équipe première lors de cette première phase de la pré-saison. Le joueur, qui possède à son palmarès plusieurs titres nationaux et internationaux, a entamé sa préparation ce matin à la Ciudad Deportiva d’Ibaia. Il prendra part cet après-midi à son premier entraînement collectif avec le reste de l’effectif", peut-on lire dans le communiqué du club espagnol.

Une opportunité en or pour l'Hispano-dominicain de faire son retour en Liga. Lui qui avait tant rayonné avec le Castilla du Real Madrid entre 2014 et 2016 : 32 buts en 44 matchs. Une carrière pleine de promesses. Gâchée en partie par les pépins physiques qui ne pardonnent pas au fil du temps.