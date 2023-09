Mercato : Mariano Diaz (ex-OL) rebondit au FC Séville

Après un retour manqué au Real Madrid, Mariano Diaz va tenter de rebondir en Liga. L’ancien attaquant de l’OL s’est engagé avec le FC Séville.

Il n’a pratiquement pas joué depuis cinq ans et pourtant il a réussi à trouver une porte de sortie prestigieuse avec le FC Séville. Retourné au Real Madrid après une saison réussie à l’OL, Mariano Diaz a certes rempli son armoire à trophées et son compte en banque, mais on ne peut pas dire qu’il ait connu une grande réussite sportive (7 buts en 70 matchs). L’attaquant s’est contenté de miettes malgré les changements d’entraîneurs. Dans les rumeurs de départ à chaque mercato et notamment pour un retour à l’OL, Mariano Diaz a toujours préféré aller jusqu’au bout de son contrat qui s’est terminé en juin.

Libre comme l’air, l’attaquant a attendu le dernier jour du mercato pour trouver un nouveau challenge. Et malgré seulement 70 matchs joués en cinq ans, le FC Séville a pris le pari de relancer l’ancien Lyonnais pour les deux prochaines saisons. Pour rappel, lors de son unique saison entre Rhône et Saône, Diaz avait inscrit 21 buts et délivré 6 passes en 48 matchs. Des statistiques qui avaient poussé le Real Madrid à le rapatrier contre un chèque de 21,5M€ après l’avoir vendu 8 millions d’euros un an auparavant.