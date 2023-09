Tout juste débarqué à l’OL, Ernest Nuamah va prendre la direction du Ghana après le match contre le PSG. L’ailier a été sélectionné avec les Black Stars pendant la trêve internationale.

À défaut d’avoir des internationaux français chez les A, l’OL possède quelques sélectionnés chez les jeunes (Cherki, Lepenant, etc) ainsi que dans les sélections étrangères. Ils ne sont certes pas bien nombreux comparé à une époque pas si lointaine, mais avec le mercato, le club lyonnais s’est notamment attaché les services d’un international ghanéen. Il est bien évidemment question d’Ernest Nuamah qui est venu s’ajouter à la liste des joueurs du Ghana ayant déjà évolué entre Rhône et Saône. Abedi Pelé, Michael Essien et John Mensah ont tous porté le maillot des Black Stars et le jeune ailier perpétue la tradition.

Le Ghana joue sa qualification pour la CAN

Ayant honoré sa première cape en juin dernier, Nuamah pourrait bien en ajouter une deuxième durant la trêve de septembre. À peine débarqué à l’OL, il a été retenu dans le groupe ghanéen pour les deux matchs qualificatifs pour la CAN 2024 contre la République de Centrafrique. Après le match contre le PSG où il pourrait faire ses débuts comme joueur lyonnais, Ernest Nuamah s’envolera donc vers l’Afrique pour représenter son pays. Avec 9 points et une première place, le Ghana n’est pourtant pas encore qualifié avant ce dernier match de poule.