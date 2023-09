OL - PSG : 50 000 spectateurs attendus au Parc OL

Les supporters lyonnais ont rendu un vibrant hommage à Paul Bocuse lors du choc OL-OM / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour cette affiche de la 4e journée de Ligue 1, le Parc OL ne fera pas le plein. Cet OL - PSG devrait attirer un peu plus de 50 000 spectateurs ce dimanche soir (20h45).

Les vacances sont finies. Après deux mois de détente, les jeunes supporters de l’OL vont avant tout passer leur dimanche à préparer leur cartable en cette veille de rentrée scolaire. Le retour à l’école est une partie des raisons de l’affluence qui sera présente ce dimanche au Parc OL pour le match contre le PSG, en plus du contexte sportif et institutionnel. En raison de cette rentrée des classes et de l’horaire (20h45), l’OL n’attend pas un stade à guichets fermés.

58 230 spectateurs en septembre 2022

Au début du week-end, le club lyonnais misait sur une affluence d’environ 50 000 spectateurs. Néanmoins, pour les indécis du jour, des places sont toujours disponibles avec des tarifs, qui ont été revus à la baisse ces dernières heures, allant de 60€ pour le dernier anneau à 350€ pour pouvoir vivre la rencontre de la tribune présidentielle. Un sacré budget qui s’explique par l’affiche avec la réception du PSG, un peu moins par les performances actuelles de l’OL sur et en dehors du terrain. La saison dernière, le match entre l'OL et le PSG à Décines avait attiré 58 230 spectateurs.