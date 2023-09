Luis Enrique (PSG) ne sait pas "comment l'OL va jouer et presser"

Ce dimanche, l’OL reçoit le PSG à Décines. Avec un point en trois matchs, les Lyonnais espèrent lancer leur saison contre un adversaire qui monte en puissance.

Ce sont deux dynamiques diamétralement opposées qui vont se faire face ce dimanche au Parc OL. D’un côté, l’OL qui a récolté son premier point le week-end dernier au terme d'un match peu rythmé et qui a vécu une fin de mercato au cours de laquelle il a perdu Bradley Barcola. De l’autre, le PSG qui a récupéré l’international Espoirs et qui a signé sa première victoire en Ligue 1 contre Lens. Avec cinq points au compteur, le club parisien n’est pas totalement rodé, mais monte en puissance derrière Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. La patte Luis Enrique doit encore se mettre en place, mais ce dimanche, l’armada offensive parisienne donne forcément quelques sueurs froides à l’OL.

"Un match pour montrer nos intentions"

Le club lyonnais va-t-il réussir à tenir tête aux champions de France en titre ? Réponse sous les coups de 23h mais Luis Enrique ne s’attend pas à un match facile contre l’une des bêtes noires du PSG. Le contexte autour de l’OL rend difficile la lecture de ce que pourrait proposer Laurent Blanc pour contrecarrer les plans de son ancienne équipe. C’est donc un duel tactique qui risque de se jouer entre les deux entraîneurs, anciens coéquipiers au FC Barcelone au milieu des années 90.

"L'OL est une grande équipe, historique, avec beaucoup de qualités individuelles. Ils ont beaucoup de bons joueurs, un très bon entraîneur. J'ai joué avec Laurent Blanc à Barcelone, je le connais bien. On ne sait pas vraiment comment ils vont défendre et presser, s'est interrogé l'Espagnol samedi. Ce sera un match difficile dans un super stade. Mais nous l'avons préparé de la même façon pour récupérer les trois points. Ce sera un très bon match pour montrer nos intentions."

Sans prendre de risques, elles seront avant tout offensives et l'OL va devoir serrer les rangs.