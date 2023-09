OL - PSG : un statut de bête noire à faire perdurer

Mal en point depuis le début de la saison, l’OL reste malgré tout une bête noire du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011. Seul Rennes a fait tomber plus de fois le club parisien depuis douze ans.

Un point en trois matchs, c’est clairement la soupe à la grimace à l’OL depuis trois semaines. Le début de saison n’est clairement pas celui espéré et ce n’est pas la réception du PSG dimanche qui va redonner le sourire à tout l’environnement lyonnais. Avec la fin du mercato et un effectif désormais fixé, Laurent Blanc espère enfin lancer la machine, tout en s’assurant un sursis personnel. Il faudra pour ça montrer un visage bien différent de celui à Nice si ce n’est garder l’unité collective et défensive qui ont permis de repartir avec un point. La victoire au printemps dernier au Parc de Princes serait également un bel exemple sur lequel s’appuyer pour faire tomber l’ogre parisien. Mais l’OL a-t-il encore la recette contre le PSG ?

Aucune victoire à domicile lors des quatre derniers matchs

Depuis un peu plus de dix ans, oui. Malgré la différence de moyens et de titres sur cette décennie, le club lyonnais est pourtant l’un de ceux qui réussissent le moins aux Parisiens de l’ère QSI. Depuis 2011, seul le Stade Rennais s’est imposé plus de fois que l’OL (7 contre 6) contre le PSG. S’il y a eu la victoire au Parc en avril dernier, les choses se sont quand même compliquées pour l’OL à domicile. Le club rhodanien n’a plus connu la victoire au Parc OL depuis quatre matchs (1N, 3D). La bête noire aimerait de nouveau rugir à Décines et ce ne sont pas les supporters qui s’en plaindraient.