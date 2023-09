Lopes de retour, première pour Baldé et Nuamah pour OL - PSG

Après avoir manqué les trois premières journées, Anthony Lopes est de retour. En avance sur son temps de récupération, le gardien revient dans le groupe de l’OL contre le PSG.

Il n’était annoncé de retour que pour le match contre Le Havre après la trêve internationale. Finalement, la reprise s’est passée bien mieux que ce qui était prévu. Touché au visage contre Crystal Palace au début du mois d’août, Anthony Lopes avait dû faire l’impasse sur les trois premières journées de Ligue 1. Rémy Riou a assuré l’intérim avec un peu moins de succès que la saison dernière à l’image de cette erreur de relance contre Montpellier. Vendredi, Laurent Blanc n’avait pas souhaité faire de plans sur la comète malgré la présence du portier à l’entraînement collectif. Néanmoins, l’entraîneur avouait que "c’était une très bonne nouvelle" de voir Lopes déjà sur le retour. Pour la première fois de la saison, le Portugais fait partie du groupe lyonnais pour la réception du PSG, dimanche (20h45).

Si Lopes sera bien là au Parc OL, ce ne sera pas le cas de Dejan Lovren. Le Croate est lui aussi revenu à l’entraînement mais après deux mois sans jouer et sans préparation, le staff n’a certainement pas souhaité prendre de risque alors que se profile la trêve internationale. Il faudra encore patienter avant de voir la doublette croate Caleta-Car - Lovren être alignée ensemble. Au rayon des premières, Mama Baldé et Ernest Nuamah sont logiquement retenus après leur arrivée durant la semaine pour renforcer le secteur offensif de l’OL. En revanche pas de trace de Paul Akouokou et Diego Moreira qui sont arrivés dans les dernières minutes du mercato vendredi et qui ne sont pas qualifiés.

Le groupe de l’OL contre le PSG : Lopes, Riou, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, El Arouch, Lepenant, Maitland-Niles, Alvero, Tolisso - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Nuamah