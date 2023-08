En passe de devenir un nouveau joueur de l’OL, Ernest Nuamah a déclenché une certaine attente chez les supporters lyonnais. À 19 ans, l’international ghanéen est pétri de talent.

Les temps sont tellement difficiles à Lyon que l’annonce de son arrivée a déclenché une vraie vague d’enthousiasme. Quand l’OL venait de concéder une deuxième défaite en deux matchs contre Montpellier samedi dernier, la rumeur Ernest Nuamah a presque fait oublier tout ce marasme. Comment un joueur de 19 ans peut-il déclencher autant d’ondes positives ? Tout simplement parce que nombreux sont ceux à penser que l’OL est en passe de frapper fort dans cette dernière ligne droite du mercato avec le Ghanéen.

Cet avis, Mickaël Marques le partage également pour Olympique-et-Lyonnais. Plus connu sous son pseudonyme MyckiMFootball sur X (anciennement Twitter), le scout français a pu observer Nuamah à de nombreuses reprises et il est formel : l’ancien de Nordsjealland a du talent dans les jambes. "C’est un joueur qui risque de vite s’attacher la sympathie des supporters. Il est explosif, un brin foufou par moment, mais c’est pour ce type de joueurs que les fans vont au stade."

Michael Essien comme mentor au Danemark

On ne va pas se mentir, seuls les férus de datas et de scouting ont déjà vu évoluer Ernest Nuamah du côté du Danemark. Formé dans le désormais célèbre programme 'Right to Dream' au Ghana d’où sont sortis Mohamed Kudus (Ajax) ou Kamaldeen Sulemana (Southampton) dont Nordsjælland est devenu féru ces dernières années, l’ailier gaucher performe depuis son arrivée en Scandinavie en janvier 2022 (20 buts et 5 passes en 49 matchs). En superviseur avisé, Matthieu Louis-Jean l’avait ciblé depuis un bon moment déjà. Il y a un an, quand l’OL s’était vu proposer le joueur sans donner suite, le patron de la cellule de recrutement avait coché le nom de Nuamah du côté de l’OM. C’est finalement bien le club lyonnais qui va rafler la mise en y mettant le prix.

Malgré le prêt d’une saison annoncé, l’ailier s’engagera jusqu’en 2028 dans un an tandis que l’OL déboursera 25M€ plus cinq de bonus. Une somme qui en fera la recrue la plus chère de l’histoire lyonnaise, le tout à seulement 19 ans. Face à cette attente, Mickaël Marques préfère calmer les ardeurs de certains supporters. Nuamah est talentueux, mais il ne sera pas le sauveur des maux lyonnais à lui tout seul. "C’est un investissement cher, mais c’est surtout un investissement sur l’avenir et il faut comprendre ça, poursuit le scout indépendant. Le prix est tel, car le joueur a du potentiel et il fallait prendre le meilleur sur la concurrence, mais il va falloir le digérer. Tout comme le passage du Danemark à la France."

Une panoplie diversifiée par le dribble

La hype est là, mais elle ne doit pas porter préjudice à un joueur qui est encore "un diamant brut". À 19 ans, il vient se greffer à un groupe qui est déjà jeune et va devoir découvrir un championnat bien différent de celui au Danemark. Malgré tout, en misant sur Ernest Nuamah, l’OL s’attache un profil polyvalent sur la ligne d’attaque. Capable de jouer dans l’axe comme à gauche, c’est avant tout sur le côté droit qu’il excelle. Avec sa patte gauche, il a forcément tendance à repiquer, mais il n’est pas un Tetê en puissance à écouter notre intervenant. Les profils sont différents et la palette du Ghanéen bien plus large dans son utilisation du ballon. "Il est explosif balle au pied, mais il n’est pas là à mordre la ligne, il a une capacité de déplacement dans le jeu sans ballon et au contraire, il a tendance à redescendre bas pour demander le ballon entre les lignes et faire la différence lancé. Il a cette tonicité et vivacité pour enchaîner rapidement. Il va amener de la percussion dans le jeu lyonnais."

Encore brouillon et avec du déchet notamment "dans le dernier geste avec parfois un crochet en trop" ce qui explique certaines données data dans la création d’occasions, Nuamah va apporter un ingrédient qui manque dans le jeu offensif lyonnais et peut se faire rapidement une place au soleil. Ses caractéristiques, particulièrement de "jouer avec son corps dans les duels" semblent complémentaires avec celles de Bradley Barcola, si ce dernier vient à rester. "C’est un joueur qui ne va pas subir le contexte, mais créer le contexte. Il attire l’attention des adversaires et c’est bénéfique pour ses partenaires. Ça peut donner quelque chose de vraiment sympa avec Barcola à gauche. Ça ne m’étonnerait pas de voir souvent l’un trouver l’autre dans la profondeur avec des ballons dans l’intervalle."

Un achat sur le moyen-long terme

Habitué à jouer dans un 4-3-3 à Nordsjælland, Ernest Nuamah arrive dans un sacré bourbier à Lyon. Pas la meilleure des situations pour lancer une aventure, mais cela peut aussi en dire long sur la mentalité d’un joueur qui a préféré "repousser les avances de projets bien plus séduisants pour un où il aura du temps de jeu". Néanmoins, ce vent de fraicheur et les qualités du joueur pourraient permettre à l’OL de se reposer par moment sur un exploit individuel d’après Mickaël Marques.

Ayant repris le championnat depuis déjà quelques semaines, l’ailier supersonique (flashé à 38km/h la saison dernière) aura pour lui d’être déjà prêt physiquement. Un bon point pour s’acclimater, mais seule la vérité du terrain compte aujourd’hui. Nuamah "est plein de talent, mais il reste à polir. Lui mettre trop de responsabilités sur le dos d'un coup serait contre-productif. L’OL a fait un achat sur le moyen-long terme, il ne faut pas oublier ça."

Des joueurs talentueux, les supporters lyonnais en ont vu beaucoup ces dernières années avant que le contexte ne leur fasse perdre leurs moyens. Avec Ernest Nuamah, l’OL ne veut pas connaitre cette désillusion, bien au contraire. Ce premier gros coup, au nez et à la barbe de gros clubs européens, doit être l’une des pierres fondatrices de ce renouveau imaginé par John Textor.