Mercato : l'OL a dégainé une offre de 12M€ pour Guido Rodríguez

Guido Rodriguez face à Robert Lewandowski lors de Betis – FC Barcelone (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

À la recherche d'un numéro 6 au milieu de terrain, l'OL a transmis une offre de 12 millions d'euros (bonus compris) pour Guido Rodríguez.

L'OL ne pense qu'à recruter Guido Rodríguez pour renforcer son milieu de terrain. Alors que l'officialisation d'Ernest Nuamah (FC Nordsjælland) se fait attendre, le club rhodanien a la ferme intention de rapatrier le milieu de terrain argentin (28 sélections, 1 but) et champion du monde 2022 avec l'Albiceleste pour le poste de numéro six. Plusieurs offres sont parvenues au Betis Séville ces derniers jours. Mais, ce jeudi 24 août, une indemnité de transfert de l'ordre de 12 millions d'euros est arrivée au club espagnol, selon les dernières informations de L'Équipe.

Le joueur est d'accord pour rejoindre l'OL

De son côté, le joueur de 29 ans s'est déjà entendu avec le club rhodanien sur la base d'un bail de quatre ans. Sauf que le Betis Séville ne compte pas laisser filer son Argentin aussi facilement. Sous contrat jusqu'en juin 2024, les dirigeants pensent en effet à prolonger son contrat. Pour l'heure, l'offre de l'OL n'a pas été acceptée et le contre-la-montre est engagé. Après avoir tenté d'attirer Renato Tapia (Celta Vigo), Laurent Blanc espère toujours obtenir son joueur clé pour son milieu de terrain pour la saison à venir.