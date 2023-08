Laurent Blanc au micro de Canal Plus avant Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Depuis dimanche, l’OL a repris le chemin de la Ligue 1. Néanmoins, le mercato estival n’est jamais bien loin, encore plus après une défaite comme celle à Strasbourg (2-1).

Dimanche soir, sur la pelouse de la Meinau, seuls deux renforts estivaux ont été alignés par Laurent Blanc. Et encore, la présence de Clinton Mata s’est limitée à une petite vingtaine de minutes, la faute à une douleur derrière la cuisse. Quand Duje Caleta-Car a connu sa première sortie avec l’OL aux côtés de Sinaly Diomandé, Ainsley Maitland-Niles n’a, lui, même pas goûté au banc de touche.

Présent dans le groupe lyonnais, l’Anglais a finalement pris place en tribunes au coup d’envoi. Suspendu, Skelly Alvero a lui joué avec la réserve. Il y avait donc un air de déjà-vu dans la formation lyonnaise au moment de l’entrée de Saël Kumbedi en lieu et place de Clinton Mata. "On a joué avec quasiment la même équipe que la saison dernière. Donc, on va essayer de la faire progresser", a constaté Laurent Blanc.

Un milieu défensif toujours ciblé

La faire progresser et pourquoi pas la renforcer. Plutôt direct vendredi dernier au moment de parler du mercato estival lyonnais, l’entraîneur français en a remis une couche dimanche soir à Strasbourg. Interrogé sur son utilisation du 4-3-3 au détriment du 4-2-3-1 qui pourrait plus facilement mettre en valeur les qualités de Rayan Cherki dans le cœur du jeu, Laurent Blanc estime que "pour jouer avec quatre attaquants, il va falloir être beaucoup plus costauds défensivement, presque personne ne joue comme ça." Et surtout recruter des joueurs permettant le passage à ce système, sous-entendant l’achat notamment d’un milieu défensif.

La balle est désormais dans les mains de la direction de l’OL qui doit composer avec les sanctions de la DNCG. "J’attends, j’attends… Il y a des gens au club qui sont missionnés pour ça. On a des obligations de la part de la DNCG, c’est très difficile. Je reconnais que ce n’est pas facile aussi, mais on a été très clair dans ce qu’on voulait pour améliorer l’équipe." Aux équipes de Matthieu Louis-Jean de satisfaire Blanc. Durant le week-end, le chef de la cellule de recrutement s’est rendu en Espagne et à Séville pour observer les deux milieux du Betis que sont William Carvalho et Guido Rodríguez.