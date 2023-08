OL : Skelly Alvero suspendu pour Strasbourg et Montpellier

La nouvelle recrue lyonnaise, Skelly Alvero, sera suspendue pour les deux premières journées de Ligue 1 contre Strasbourg et Montpellier.

Arrivé cet été en provenance de Sochaux, Skelly Alvero a eu le droit à quelques minutes lors de la préparation. Il faudra néanmoins attendre pour se faire un avis sur le milieu de terrain car Laurent Blanc ne l'a jamais installé comme titulaire. Les supporteurs devront être d'autant plus patients que le joueur de 21 ans sera suspendu pour les deux premières journées de Ligue 1, c'est-à-dire contre Strasbourg (dimanche) et Montpellier (le 19 août).

La raison ? Le Français a écopé d'un carton rouge lors de l'avant-dernier match de Ligue 2 de l'exercice 2022-2023. Exclu face à Metz à la 61e minute, il a été sanctionné de trois rencontres de suspension par la commission de discipline de la Ligue. Résultat, le voilà privé des deux premiers rendez-vous de la saison.

Des solutions au milieu pour Blanc

Avec Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Ainsley Maitland-Niles, Johann Lepenant et Mohamed El Arouch, l'entraîneur rhodanien ne manque toutefois pas de cartouches pour aller en Alsace et pour la réception du MHSC.

Cette absence s'ajoute à celles déjà actées d'Anthony Lopes et Dejan Lovren, respectivement blessés à la tête et à la cuisse. Alexandre Lacazette est lui incertain, alors qu'il est gêné à un adducteur depuis un peu plus d'une semaine.

Du côté des Strasbourgeois, il faut rappeler qu'un autre milieu de terrain manquera la partie en raison d'une suspension, Habib Diarra. Un partout balle au centre donc.