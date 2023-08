OL - Mercato : Toko-Ekambi finalement vers l'Arabie saoudite

Toko-Ekambi contre West Ham (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

D'accord avec Fenerbahçe et Abha pour la vente de Karl Toko-Ekambi, l'OL devrait céder son attaquant au club basé en Arabie saoudite.

Il semble que le prochain départ de l'OL se jouera entre Castello Lukeba et Karl Toko-Ekambi. Le défenseur, qui s'apprête à rejoindre Leipzig, et le Camerounais, quitteront, sauf rebondissement, prochainement le Rhône. Pour l'attaquant, ce départ était prévisible, et il se fera selon L'Equipe du côté de l'Arabie saoudite.

D'après les informations du quotidien sportif national, la destination du joueur de 30 ans serait Abha. La formation du Moyen-Orient recruterait l'ancien Angevin contre une indemnité d'1,7 million d'euros. Un choix qu'il aurait acté ce jeudi.

Toko-Ekambi a espéré partir libre

Un temps annoncé du côté de la Turquie, Toko-Ekambi a finalement tranché pour la formation saoudienne, alors que l'Olympique lyonnais avait un accord avec la future destination du Lion Indomptable, mais aussi avec Fenerbahçe. Cette dernière équipe n'a finalement pas réussi à attirer le footballeur.

À noter que celui qui compte 114 rencontres avec l'OL a pendant un moment espéré partir libre en s'entendant avec les dirigeants, ce qu'ils ont refusé.

Un élément offensif attendu ?

Avec cette vente, l'Olympique lyonnais se sépare d'un salaire impactant dans ses comptes, ce qui va permettre de le soulager vis-à-vis de la DNCG, mais aussi de se pencher sur le recrutement d'un élément offensif d'ici au 1er août.