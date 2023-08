Mercato : une vente de Lukeba n'aidera pas l'OL face à la DNCG

Maghnes Akliouche et Castello Lukeba lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Tandis que Castello Lukeba est proche de s'engager avec Leipzig, l'OL n'en sortira pas plus avancé face aux mesures de la DNCG.

On se dirige tout droit vers la fin d'un feuilleton qui aura empoisonné le mercato de l'Olympique lyonnais. Depuis le début de l'été, les dirigeants de l'OL, que ce soit en privé ou en public, clament leur envie de conserver les éléments les plus prometteurs. Mais pour le cas Castello Lukeba, cela semble se heurter à la volonté du joueur, qui possède depuis un moment un accord avec Leipzig autour d'un contrat de cinq ans.

Un joueur qui voulait quitter l'OL

Face à la détermination du défenseur de 20 ans, John Textor, qui l'a rencontré mardi, a finalement accepté de céder et d'ouvrir la porte à son départ, comme expliqué par L'Equipe. Ceci n'est pas une surprise car la presse allemande et des journalistes spécialistes des transferts avaient révélé un peu plus tôt un rapprochement entre les deux clubs. Le Gone lui, n'aurait "plus la tête à l'OL".

Dans les prochains jours, et sauf retournement de situation qui paraît improbable, l'international Espoirs va donc s'engager avec Leipzig, et pour cela, l'Olympique lyonnais devrait récupérer environ 35 millions d'euros.

L'OL pris au piège de sa stratégie

Mais, et c'est là qu'est le problème pour Textor, Santiago Cucci et l'état-major rhodanien, cette manne financière ne permettra pas de faire lever les sanctions qui ont été prononcées par la DNCG. En effet, c'est la masse salariale qui est visée, et l'instance avait autorisé le dernier 7e de Ligue 1 à dépenser un peu moins de 25 millions d'euros sur ce mercato.

Avec Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Caleta-Car, la somme atteint déjà les 14 millions, il ne reste donc plus qu'approximativement 11 millions pour recruter l'ailier droit recherché. La position du club est difficile car il s'est exposé à la punition tombée en juillet, mais il a fini par abdiquer et cet argent ne pourra pas être réinvesti.

Dans son effectif professionnel, l'OL peut s'appuyer sur quatre centraux : Dejan Lovren, Caleta-Car, Sinaly Diomandé et Mamadou Sarr, en plus de Mata qui peut dépanner à ce poste. Il faudra voir si la venue d'un renfort dans ce secteur est une possibilité d'ici au 1er septembre.