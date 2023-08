OL - Mercato : Lukeba se rapprocherait de Leipzig

Florian Sotoca et Castello Lukeba (@Lens)

A quatre jours de la reprise de la Ligue 1, Castello Lukeba serait sur le point de s'engager avec Leipzig.

Dimanche, l'OL voyagera à Strasbourg dans le cadre de la première journée de Ligue 1 (20h45). Castello Lukeba fera-t-il le voyage en Alsace, ou a-t-il disputé le dernier match de sa carrière rhodanienne face à Crystal Palace samedi dernier (2-0) ? Selon les informations du journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, la deuxième réponse semble aujourd'hui la plus probable. En effet, le défenseur se dirigeait vers Leipzig.

Le feuilleton entre le club allemand et l'international Espoirs dure depuis de longues semaines. Néanmoins, ces derniers temps, il apparaissait un peu moins prégnant car la formation du groupe Red Bull était également en pourparlers avec un autre joueur, Lutsharel Geertruida, du Feyenoord.

En juillet, Cucci avait mis son veto

Mais selon le reporter italien, l'Olympique lyonnais et Leipzig se seraient rapprochés dernièrement, au point que les discussions seraient actuellement au stade "d'étapes clés". La piste menant à Geertruida serait elle "sur le point de s'effondrer".

Si la transaction venait à réellement avoir lieu, cela irait contre les propos publics de Santiago Cucci en juillet, et plus globalement, les déclarations venues de Décines. Le Gone avait lui-même affirmé qu'il souhaitait que "l'OL redevienne européen", mais aussi que la coupe d'Europe "lui manquait".